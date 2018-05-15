台鐵唯一民間出資車站在花蓮 林榮站最快6月底啟用

全台唯一由民間出資興建的台鐵車站－林榮站，目標6月可啟用通車。（圖：鐵工局提供）

2018-05-15 16:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕花東線瓶頸路段雙軌暨電氣化計畫「最後一里」花蓮縣瑞穗－三民站間的9.25公里，第一階段軌道已於106年9月26日完成西正線切換啟用，第二階段東正線目前程也已完工，正進行各項檢查作業，目標6月啟用。另外，位於花蓮縣壽豐鄉及鳳林鎮交界正在興建的林榮站將是花東鐵路首座地下車站，並與上述東正線合併進行檢查，目前交通部預計於今年5月24、25日辦理履勘作業。

林榮站舊站於民國71年廢站，後來因花東鐵路電氣化計畫興建時，地方陳情復站，新光兆豐農場願意捐贈興建車站工程經費3.15億元，並無償提供土地；經三方協議書簽訂後，由新光兆豐出資、台鐵局營運、鐵工局興建，配合花東鐵路電氣化新溪口隧道興建，預留後續車站結構。鐵工局表示，該車站已於今年1月24日完成，等履勘結束後，就可準備啟用。

林榮車站是花東鐵路首座地下車站，復站後能與當地周邊風景區串聯，為花東鐵路再添一座特色景觀車站。而瑞穗－三民路段雙軌化後，花東鐵路雙軌路段達全線長度的27.1%，具有減少列車交會待避及提升局部路線容量效益，該路段啟用後，可縮短部分列車交會停等時間約3至10分鐘，並提高準點率。鐵工局表示，後續花東鐵路全線雙軌化計畫，現正進行綜合規劃及環境影響評估作業。