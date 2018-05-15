限定一個半月 觀光局砸4千萬救南部國旅

觀光局表示，旅行團的旅遊行程必須有納入「國家風景區」之景點、在地特色旅遊或當季活動。（資料照）

2018-05-15 13:45

［記者簡惠茹／台北報導］即日起限定1個半月，觀光局補助國人國內旅遊旅行團4000萬元，只要行程中包含南部4大國家風景區，每團享有最高3萬元的補助，觀光局表示，希望藉此帶動南部和國家風景區的人潮，為暑假旺季奠定基礎。

墾丁高物價等負面消息不斷曝光，由於墾丁是台灣南部指標性旅遊景點，更連帶衝擊南部觀光旅遊。交通部觀光局今天針對西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖和東海岸5個國家風景區提出旅遊補助要點，砸下4000萬元補助國旅，觀光局表示，由於現在是暑假旅遊旺季的前哨站，希望透過這一個多月的旅遊短期措施，帶動之後暑假旅遊的人潮。

「行程內必須包含國家風景區。」觀光局表示，即日起到6月30日止，只要旅行團的行程中納入四個南部國家風景區，旅遊期間須為平日、天數為2天1夜以上，且需住宿於當地縣市至少一晚，就能補助最高3萬元的團費，其中每人每日住宿費補助500元、1/2的交通費用。

觀光局指出，澎湖國家風景區則配合海灣旅遊年會，補助將從10月1日實施到11月15日，也是希望透過1個半月的時間，澎湖刺激平日和淡季旅遊，每團最高補助5萬元。

觀光局表示，西拉雅國家風景區擁有知名烏山頭水庫，而且正在舉行「西拉雅水漾風車嘉年華」，繽紛的風車隧道更是許多遊客的打卡景點，活動到六月十日止；茂林國家風景區更是生態旅遊的好選擇，雖然現在不是紫蝶的季節，但是4月到10月是茂林谷植物生長最佳時期，可以看到近200種植物，生態相當豐富。