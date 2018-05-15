不滿桃園市府回音 牛欄河自救會轉向竹縣府抗議

新竹縣關西鎮的「牛欄河自救會」今天到新竹縣政府抗議，抗議鄉親認為就是新竹縣政府沒有積極作為，才導致桃園市政府敷衍因應。（記者黃美珠攝）

2018-05-15 09:36

［記者黃美珠／竹北報導］為什麼敬鵬大火，桃園市政府可以1週內就有事發相關報告出爐，新竹縣關西鎮的牛欄河被污染了2個多月卻迄今沒有公布相關調查結果？桃園為何把關西鄉親出於自發性守護自己家鄉環境的抗議行為，要污名化是幫年底選舉的「暖場秀」？

主張「還我乾淨牛欄河」的牛欄河自救會今天又出動抗議了！只是這次的矛頭對準的是新竹縣政府、跟縣府環保局，因為他們不滿桃園市政府對關西牛欄河3月中被立運特化公司污染事件的回應，認為桃園市府之所以「敷衍」自救會，關鍵就在新竹縣政府、縣府環保局沒有「硬」起來、沒對桃園市府施壓之故。

今天早上自救會趁著關西鎮籍縣議員劉良彬在議會做縣政總質詢的機會，動員到場旁聽、聲援劉良彬針對本案向縣府環保局「開砲」，也在總質詢前，於新竹縣議會會場外拉白布條、呼口號抗議，稍後將派代表遞交陳情書給新竹縣長邱鏡淳。

這場抗議行動吸引勞動黨新埔鎮代陳新源、無黨籍新竹縣議員嚴永秋跨黨派、跨鄉鎮的到場聲援。

他們提出3大訴求，要求新竹縣政府：必須在7天內行文要求桃園市政府必須重新具體回覆自救會在425所提的4大訴求。

其次，要求新竹縣府環保局30天內主動舉辦縣市協調會，要求桃園市府出席，也邀請環保署派員到場協調縣市爭議，並共同研擬後續行動方案，以追求牛欄河永久不會再有受污染之虞。

最後就是要新竹縣府環保局承諾，未來只要有污染事件發生，該局在接獲通報後30分鐘內，就必須有人到場採檢，並於48小時內公布檢測數據。

至於上個月25日，該自救會成立以後首次出動抗議，就「殺向」桃園市府的4點訴求分是：請桃園市府確實公佈312污染事件調查過程、檢驗數據與結果。針對污染廠商公布懲處內容，並予以最高罰款的懲處。後續該工廠再污染，就立即勒令停工。且於3個月內就造成污染的廠商，提出輔導其遷廠的計畫。

但是自救會表示，桃園市政府5月5日回復給關西鎮代會的函文卻完全沒有回應前述4點，既沒公布任何有效的污染數據，也沒回答關於廠商罰款額度，更沒承諾未來業者再污染就停工以及後續遷廠的輔導計畫，這完全只是一紙敷衍自救會的公文。

「還我乾淨牛欄河」自救會表示，污染事件發生迄今已經2個多月，他們除了成立自救會、發動公民審議，擬定行動方案，現在每周持續開會釐清問題也集結力量，目前更著手準備籌組立案團體朝長期抗爭的方向，為守護關西母親河而努力。

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