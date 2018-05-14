白沙屯媽祖進香5/16晚間出發 百種結緣品免費送

白沙屯媽祖徒步進香，今年免費結緣品達百種，有媽祖吊掛式平安符、帽子等，種類繁多。（記者張勳騰攝）

2018-05-14 22:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香預計16日晚間出發，今年免費結緣品達百種，有媽祖吊掛式平安符、杯袋、帽子、袖套等，可說是琳瑯滿目，這些免費結緣品都是媽祖信徒發心製作，大都會在進香路上不定時發放結緣，部分免費結緣品16日晚上8點在白沙屯媽祖婆網站站本部前，憑進香背章排隊領取。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年白沙屯媽祖南下進香人數，除比去年成長1萬5000人外，免費結緣品更達百種，去年約3、40種，包括媽祖吊掛式平安符、小神衣、杯袋、平安卡、徽章、帽子、袖套等。

駱調彬說，這些免費結緣品都是媽祖信徒發心製作，大都會在進香路上不定時發放，今年因是急行軍，也有不少信眾提供酸痛貼布及藥膏等，顯現信眾對白沙屯媽虔誠與熱情。

駱調彬指出，白沙屯媽祖網路電視台今年耗資百萬元，從美國引進一套專業的直播設備，讓未能參與進香的信眾，透過直播一起關心媽祖最新動向。

駱調彬表示，16日至24日期間也推出看直播抽獎活動，信眾只要在臉書按讚、留言、公開分享及公開標記3個朋友，將抽出50名，可獲茶葉禮盒等多樣精美獎品。