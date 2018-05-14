強化社會安全網 中市府增設家庭中心

市府將增設家庭福利服務中心，圖為家庭中心志工受訓情況。（圖由台中市政府社會局提供）

2018-05-14 20:27

〔記者張菁雅／台中報導〕隨機殺人事件頻傳，為預防類似案件發生，台中市政府將強化社會安全網，社會局長呂建德今日在市政會議專案報告時指出，現行服務模式以個案為中心，缺乏單一窗口一條龍服務，新的服務模式將以家庭為中心，並以家庭服務福利務中心為窗口，提供整合性服務，同時在3年內新增185名社工，強化服務能量。市長林佳龍則指示未來將以「一區一家庭福利服務中心」為目標，並增加偏鄉社福資源，縮短城鄉差距。

呂建德表示，根據日本衛福部分析，犯下無差別殺人事件者多半是男性、獨居、失業、收入少、缺乏人際關係等；市府希望藉由強化社會安全網，降低社會安全事件發生，而過去社會安全網重視發生在個人身上的問題，忽略家庭與社會帶給人的影響，家庭成員若同時遇到失業、精神疾病、輟學、家暴等問題，相關機關各自為政，導致「頭痛醫痛、腳痛醫腳」，甚至發生有少女未婚懷孕，因政府分工而有8位社工同時介入的狀況。

他也表示，市府建立新的服務模式，以家庭為中心、社區為基礎，同時普設家庭福利服務中心，除原有14處，將在明年以前新增東區、大里等2處，家庭福利服務中心會成立單一篩派案件中心，結合勞政、衛政、社政、民政、原民等機關，進行資訊整合與案件分流，除針對個案需求轉介給相關機關，也將追蹤案件處理情況。

另外，社會局提出3年期社工人力增加計畫，從今年至2020年將逐年增加93名、57名、35名，共185名社工，全力建構完善社工體系。

對此，林佳龍表示，目前各項社福資訊系統分散，不利即時查詢，建議中央協助整合資訊，以利迅速完成轉介及評估派案服務；另外，未來應以「一區一家庭福利服務中心」為目標，而考慮偏鄉家庭福利服務中心社工招募不易，建議中央補助偏遠地區社工加給，讓更多優秀社工投入偏鄉照顧，並與大專院校合作深化實習制度，設法提高社工系所畢業學生擔任社工比例。

林佳龍也指出，社會局規劃成立「強化社會安全網推動會報」，加強建置垂直與水平協調機制，由副市長林依瑩擔任召集人，針對重大或特殊事件召開預防與檢討會議、不定期舉辦複雜個案研討會，也持續向中央部會提供執行相關建議，並強化第一線服務人力基層專業及教育訓練。