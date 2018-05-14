醫病》上班懷疑被監聽、怒嗆同事 熟女思覺失調症上身

2018-05-14 15:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕27歲的熟女上班族自頂尖大學畢業後，順利找到薪水40K的工作，原本人人稱羨，但工作半年後，突在上班時拆電話、怒嗆同事，原來懷疑被監聽，診斷是患思覺失調症，經中山醫學大學附設醫院身心科居家治療照護，已消除幻聽、妄想，並計畫重返職場。

中山附醫身心科醫師廖尹鐸指出，思覺失調是一種由於神經傳導物質異常引起的腦部疾病，好發在年輕族群，初期症狀是多疑、與現實脫節，出現幻聽、妄想等症狀。

廖尹鐸說，這名熟女上班族從小成績佳、人緣好，一畢業就順利進入知名企業工作，起薪就有40K，堪稱人生勝利組，但看似順利，工作不久後，她常打電話回家抱怨公司內部氣氛不好，同事間勾心鬥角，主管甚至會監視員工等。

家人原本以為她是適應問題，總是勸她多忍耐，不料半年後，公司主管來電，稱她上班突然拆掉電話，還會莫名對同事破口大罵，或喃喃自語稱被監聽等，希望家長帶她去醫院檢查。

經診斷是思覺失調症，但好勝的熟女排斥就醫，回家後足不出戶、不洗澡、不說話，甚至還說連家中也已被公司裝監視器，家人尋求衛生局協助，由中山附醫身心科協助居家治療。

廖尹鐸指出，因病人抗拒上醫院就醫，採每月進行一次居家採長效型針劑治療照顧，經一年多的治療，患者已經不再幻聽妄想，目前也在進行職能治療，病人表達只要再好一點就要重回職場。

廖尹鐸說，思覺失調在發病的5年內若未及時接受治療或者常中斷治療者，容易錯過關鍵治療時期，未來復發率也高；病人可透過衛生局的「精神疾病患者社區評估照護」方案，採居家治療助病人獲得控制。

他另提醒民眾，若發現家人持續性出現與現實脫節、幻聽妄想，如常陳述聽到根本不存在聲音或有被害幻想等，就要留意協助儘早尋求醫診斷與治療。