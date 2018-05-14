醫病》上腹痛吃胃藥無效？ 高血壓患者小心主動脈剝離

陳先生的主動脈弓、降主動脈的位置，從Ｘ光片中可觀查到鈣化現象，顯示有主動脈剝離的徵兆。（記者花孟璟翻攝）

2018-05-14 14:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上腹疼痛很多人第一直覺是胃潰瘍、急性腸胃炎，但如果有「三高」病史的患者，就要小心可能是主動脈剝離！如果延誤就醫可能危及性命。

花蓮1名67歲有高血壓的陳先生，因為上腹不舒服到診所就醫，醫師開給他胃藥、止痛藥，沒想到第2天早上吃完早餐1小時後，上腹部開始疼痛加劇、還痛到冷汗直冒、呼吸困難，他繼續吃診所開的藥物仍然沒效，立刻由家人送到衛福部花蓮醫院掛急診。

急診醫師徐卿晃說，到院時檢查發現陳先生上腹部壓痛，先打止痛針、進行各項檢查，發現陳男呼吸急促、心跳100多下，止痛針打了半小時仍然沒有緩解，照完胸部Ｘ光片發現主動脈有鈣化現象，立刻進行重點式超音波檢查，發現主動脈內有剝離、脫落的血管內瓣膜，經電腦斷層血管攝影確認為胸腹部「降主動脈剝離」，立刻給予乙型阻斷劑控制血壓心跳，立即轉診花蓮慈濟醫院加護病房！

徐卿晃說，動脈血管分成內膜、中層及外膜層，有高血壓、先天性心血管疾病、懷孕、使用毒品古柯鹼、結締組織疾病馬凡氏綜合症等，因為血管壁容易鈣化，是主動脈剝離的高危險群；另車禍或高處墜落等「外力」因素也會導致主動脈剝離。

他說，如血壓長期太高，鈣化的血管壁承受不了壓力破損，導致內膜被血液衝破，血流入內膜與中層、外膜間形成假腔，壓迫到血管導致血流供應不足，可能發生急性心肌梗塞、缺血性腦中風、腸壞死、肢體動脈阻塞等，如沒有第一時間處理，還可能導致「假腔」外的血管外膜破裂，就會發生大出血危及生命。

他說，一般而言，主動脈剝離的症狀，一般是出現強烈、撕裂性的胸部痛或上背痛，痛到冒冷汗，但疼痛實際上要看主動脈剝離的位置；經過斷層掃描發現，陳先生主動脈剝離的位置是在肝臟後方的「降主動脈」，因此上腹部發生劇痛。

他說，主動脈剝離如在發生下肢動脈，症狀有腳步冰冷、缺血、肌肉壞死；脊椎動脈剝離就導致神經受損、癱瘓；腸系膜動脈的剝離則是腸子缺血壞死，主動脈瓣急性回流則導致呼吸困難，頸動脈的剝離則引發中風、心臟冠狀動脈剝離則表現為心肌梗塞。