山上「甜蜜蜜」鳳梨進軍新北 台南農產聯合行銷

山上、柳營、六甲、南化與麻豆等農會將聯合行銷。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-14 13:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕正值鳳梨盛產期，主打「甜蜜蜜」品種的台南山上區農會，將以鮮果直銷的方式，搶攻新北市場，並邀請六甲越光米、柳營紅龍果、麻豆柚花系列，以及南化的黑糖、薑黃等在地特色，一起聯合作戰，攜手打響文化之都的產業美名。

山上農會總幹事許弘霖表示，轄內鳳梨栽培面積約400公頃，8成以上是「16號」的甜蜜蜜，與關廟的「金鑽」市場區隔，歷經15年的推廣、行銷，成功建立口碑，遠近馳名。

許弘霖說，3年前推動「鳳送好梨」自有品牌，採鮮果直銷方式，協助搶攻內需市場，因深受消費者喜愛，時常供不應求，有效增加農民收益。

許弘霖指出，因氣候穩定，品質不錯，目前甜蜜蜜的產地收購價約18塊錢，每年都會運銷至少2萬台斤，幫農民拓展通路。

本月21日，許弘霖將帶隊到新北市展售甜蜜蜜鳳梨，邀請麻豆、南化、六甲、柳營等農會共襄盛舉，今天熱鬧造勢。

屆時山上將展售鳳梨鮮果、鳳梨醬、鳳梨酥，柳營農會為紅龍果、牛奶糖、鮮乳饅頭等，也包含南化的手工黑糖、薑黃與六甲的越光米，還有麻豆的柚花茶，以及沐浴禮盒等，各地產業特色精銳盡出，琳瑯滿目。