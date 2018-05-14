鄉民到這間門市搶辦499 月租費還有95折優惠！

499吃到飽資費之亂未歇，圖為中華電信特約門市大批民眾前來搶辦畫面。（資料照）

2018-05-14 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信推出499元網路吃到飽方案，引起民眾搶辦熱潮，不少門市從開辦日當天就被排隊人潮擠爆，有鄉民為了不想花時間排隊，特地跑到位在馬祖福澳的中華電信門市，開心的說「預計20分鐘內可以搞定，因為免稅所以月租費再95折」。

日前有網友在PTT發文，「馬祖福澳中華電信沒人排隊，預計20分鐘內可以搞定，因為免稅所以月租費再95折，省錢行程為週日晚上9:00前到基隆搭乘台馬之星，1050元，艙間乾淨，可以好好休息一晚，隔天早上大約八點左右抵達福澳港」。

網友說，在碼頭附近吃完早餐後，慢慢地步行到中華電信辦理499方案，辦完還可以去隔壁的國稅局報所得稅，一樣不用排隊，一次滿足所有願望，「正事結束後可搭公車或散步去租機車，開始一天的慢活行程，可以選擇住一晚，看看藍眼淚後，搭乘隔日早上的船舶，回到基隆」。

不少鄉民看了也大推，「觀光兼辦499，不錯喔」、「續約可以促進觀光，台灣又一件世界奇景了」、「其實這是觀光文XD」。而據《蘋果日報》報導，中華電信馬祖南竿營業運處今一早營業便湧入許多申辦499方案的台灣遊客，一名從台北來的遊客表示，來馬祖申辦499不僅速度快，還能看到知名景點藍眼淚、享受當地美食，「這一趟行程真是賺到了」，當地民眾則說，雖然這幾天有多了一些申辦的人潮，但還是比台灣門市快很多。

另外，在馬祖當地消費享有免稅優惠，因此在馬祖申辦499吃到飽方案能享有95折的優惠。