欲哭無淚！母親節玉荷包搶市 果園卻傳獼猴搶食

恆春半島猴害達高峰。（記者陳彥廷翻攝）

2018-05-13 23:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「開戰！」屏東恆春半島台灣獼猴猴害加劇，母親節又逢恆春半島荔枝玉荷包出產期，原本應景甜蜜伴手禮卻遭猴劫落滿地，農民欲哭無淚，滿州鄉公所雖將廣徵原民狩獵好手持獵槍驅趕，但若等到八月豐年祭恐救不回玉荷包，縣議員陳文弘和鄉代主席莊期文今天前往「勘災」，忍無可忍的莊期文「宣戰」以BB槍趕猴。

莊期文指出，滿州猴害現以里德社區為最，猴群出沒以晨昏為主；他表示，本週鄉公所就會送出獵槍驅猴案，不過動保、警方都有不少意見，雖無意外代表會會通過，但眼下猴害白熱化直接傷害果農生計，在不出「猴」命前提下，將先使用可分解的環保BB彈驅趕保全財產。

恆春半島猴害越演越烈，連枝葉帶硬刺的紅龍果都躲不過，荔枝、栗子南瓜、芒果、蘿蔔及黑豆等如同「款待」，最近玉荷包開始出貨，今天拍價大部分每公斤150元上下，但3天前恆春竟拍出每公斤1350元的天價，不少人直指除了早生玉荷包物以稀為貴，更與猴害重創產量有直接關係，雖有不錯的行情，但對種1.2甲玉荷包已10多年的謝清吉來說，進果園只見果殼滿地，欲哭無淚。

謝清吉生涯首度遇上勘稱「浩劫」的猴害，他說，因颱風已連兩年沒收成，今年好不容易天氣穩定期盼豐收，但玉荷包才要熟成猴群卻搶先「收割」，且猴群非常浪費，常常折下整串果實卻泰半丟棄，有吃也只吃一半，現在他僱人放沖天炮的錢已花光光，且就算放沖天炮趕都只剩一半，只要沒人驅趕，保證「3天去了了」，這種等待別「人」來搶劫卻無能為力的狀況令人洩氣，政府應該要拿出作為並補助相關損失。

「吃法非常『討債』（台語，指浪費）！」屏東縣議員陳文弘昨天勘災後指出，政府力推的電圍網成效不彰，放沖天炮也只是現階段「沒辦法的辦法」，謝清吉每天就要花近4000元僱工，1500元買鞕炮，還沒收成就先賠10天，本會期將質詢縣府要縣府拿出實質解決提出解決方案。

滿州鄉長余增春說，鄉內逾百公頃農地遭遇獼猴劫掠，入侵有時多達近20隻，沖天炮和犬隻威嚇力低落，請獵槍執照原住民於私有地驅趕獼猴議案本週就會送鄉代會審查；縣府農業處長黃國榮回應，只要符合野保法「緊急狀況」和「人道」規定，尊重公所訂的驅離辦法。