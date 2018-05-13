好消息！桃園農博閉幕不打烊 延長賞味期展至6月3日

「桃園農業博覽會」閉幕不打烊，後續由新屋區公所接手，延長賞味期。（記者李容萍攝）

2018-05-13 22:06

〔記者李容萍／桃園報導〕「2018桃園農業博覽會」今天傍晚閉幕，桃園市長鄭文燦在閉幕典禮宣布，40天展期共吸引339萬4147人次參觀，為延長農博賞味期，桃園農博閉幕不打烊，後續由新屋區公所接手，保留保全、清潔維持基本營運，以靜態展方式展至6月3日，明年將續辦「2019桃園農業博覽會」，每年會變換不同策展主軸，讓農博品牌帶動新屋觀光、桃園農業及青農育成的基地，打造農博園區。

鄭文燦表示，桃園農博由市府和農委會合辦，2年合計總經費8億5000萬元，農委會補助3億元，今年以「循環經濟」、「綠色生活」、「地景藝術」、「科技農業」為4大主軸，共有6大主題專區、25個展館、4個市集、超過300場活動，展現台灣農業潛力、實力及魅力，其中「創新農機館」由農委會策展，共有52家農機廠商參展，總訂單金額超過5000萬元。

鄭文燦提到，農博是以「循環經濟」為整體設計理念，園區首創農事智慧電網，坐擁2處光電廊道、氣象站風機、溫室屋頂等10處發電設施，農博展期總發電量達12萬7970度，園區用電全靠自給自足，並且推出許多嶄新的農業科技，包括農業物聯網、太陽能及風力發電、無人自駕車試驗等，其中無人自駕車試驗非常成功，可見桃園在車用電子產業、車聯網方面的實力，以及推出無零錢商店，用行動支付在市集購買商品，展現全新不一樣的科技。

針對桃園農博去年試營運，規劃8大展區，在23天的展期創下共1298萬人次參觀；今年桃園農博展期自4月4日（兒童節）至5月13日（母親節），40天展期共吸引339萬4147人次參觀，對於今年展期和展館增加，參觀人次卻較去年「縮水」，市府新聞處長張惇涵解釋，參觀人次的差異主要是計算方法的不同，去年是由各個進出口按次統計，今年是以12處人流監測及中華電信手機使用推估，更為科學、嚴謹。他強調，農博園區廣達30公頃，本來就是開放式的空間，人次的計算方式都與國內重大活動計算方法雷同。