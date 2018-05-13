穿著「國服」歌喉戰！ 新住民媽媽飆唱超感動

阮桂雯蟬聯「新住民組」冠軍。（記者洪臣宏攝）

2018-05-13 17:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2018新住民歌唱比賽今天登場，44位新住民、新二代穿著國服展開「歌喉戰」，不僅飆唱祖國歌曲，國、台語也難不倒參賽者。越南籍阮桂雯比賽前一天丈夫車禍，一度想放棄，在丈夫鼓勵下蟬聯冠軍。

高市教育局、社教館及中油大林廠去年首度舉辦「南向風華．台灣加油～新住民歌唱比賽」獲得迴響，今年選在母親節辦理「2018新住民歌唱比賽」，齊聚越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞的媽媽們及新二代，吸引新北市、台中市選手參加。

選手雖業餘，但態度毫不馬虎，有人穿著國服，或配合歌曲自費準備舞台裝做造型，隨著旋律與觀眾互動，在台下親友團加油聲此起彼落，熱鬧不輸海選現場。

「新住民組」阮桂雯選唱台語歌「思念你的心肝你敢知」，一開嗓即博得滿堂喝采，蟬聯冠軍。阮桂雯來台灣17年，工作之餘最喜歡唱歌，練就好歌喉，比賽前一天先生車禍，原本要放棄出賽，但先生不希望她有遺憾，鼓勵參加。

越南籍阮梅香和讀幼兒園的女兒黃璟媛，遠從台中參賽「新二代親子組」，母女倆打扮成持傘娃娃的母女裝，合唱越南歌曲「Ca tuan deu ngoan（天天都乖）」，時而俏皮、時而婉約，觀眾直呼安可。阮梅香因為女兒喜歡唱歌，鼓起勇氣首度參賽，拿下第一名。

教育局副局長王進焱表示，「新住民組」選國語或台語曲目作為比賽歌曲，「新二代親子組」則選唱母語歌曲，鼓勵新住民教導新二代學習異國文化，透過歌唱學習母語。