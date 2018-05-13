串連台中車站前後站 大智路一階15日打通

2018-05-13 11:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化後，台中車站新站已於2016年10月啟用，但受限於大智路未打通，前後站無法串連，車站周邊交通也受影響。台中市政府建設局今日表示，大智路延伸打通工程分兩階段進行，第一階段新民街打通至新站前道路側，將於15日完工；第二階段必須配合大智慧大樓徵收才能打通至復興路，若徵收程序順利，今年11月可公告徵收。

建設局長黃玉霖表示，台中鐵路高架化除了原有5個車站已經啟用，預計今年底再增5個新站通車，鐵路兩側交通串連愈形重要，尤其是台中火車站前後站交通須以整體、長遠角度規劃。建設局日前已完成東區信義街打通工程，大智路打通工程第一階段從新民街至新站前，長50公尺、寬20至24公尺，將於15日完工，配合鐵路改建工程局工程，開放銜接鐵路高架站出入口的人行及車行動線。

黃玉霖指出，第二階段工程將打通至復興路，位於大智路與復興路口的大智慧大樓必須拆除，建設局已先行規劃設計完成，目前正簽辦相關決標程序。

大智慧大樓為地上12層、地下2層建築物，部分所有權人反對徵收，以致工程無法進行。關於徵收問題，建設局表示，內政部都市計畫委員會已同意以直通方式新闢大智路連通前後站，市府也早在2015年7月發布實施，並於2015、2016年舉行3次公聽會，與大智慧大樓所有權人充分溝通並聽取意見，並取得3家不動產估價師查估成果，將擇優補償。

建設局也說，該局去年8月已召開協議價購會議，並依照內政部要求查明補正；今年3月28日提交台中市地價評議委員會評定市價。目前正由地政局審查中，審查通過後將送請內政部審查。若徵收程序順利，預訂今年11月徵收公告，年底核發徵收補償費給所有權人，後續打通工程即可加速進行。