辱台實況主現身比基尼辣妹單車遊行 民眾：好想叫他去吃…

〔即時新聞/綜合報導〕2018旗津沙灘音樂節12日晚間在高雄登場,下午時主辦單位號召百位男女穿比基尼騎自行車宣傳造勢,不過先前曾因在Twitch直播上指稱台女很「EZ」的外籍實況主CJayride(以下簡稱CJ)也在現場出現,且上半身還身穿紫色比基尼,引發認出他的民眾一陣議論。

《蘋果日報》報導,現場有參與比基尼騎自行車活動的高雄民眾認出CJ,直呼「他竟然敢在這裡?」並笑稱「好想叫他去吃…」,一旁的友人則表示「我覺得就一起參加活動吧,沒什麼特別感覺,不予置評!但我覺得青菜蘿蔔各有所好,不要以偏概全!」

有現場媒體詢問CJ為何參加活動,CJ則回應「因為好好玩!天氣很好!」至於穿比基尼在路上參加活動的感覺,當時正在開直播的CJ則回應,「我不知道Oh my god!I feel so free right now!有一點不好意思!」,並稱他很喜歡高雄,「覺得很舒服!」