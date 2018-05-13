辱台實況主現身比基尼辣妹單車遊行 民眾：好想叫他去吃…

2018旗津沙灘音樂節主辦單位12日下午時號召百位男女穿比基尼騎自行車宣傳造勢，不過先前指稱台女很「EZ」的外籍實況主CJayride也在現場出現，且上半身還身穿紫色比基尼。（記者張忠義攝）

2018-05-13 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕2018旗津沙灘音樂節12日晚間在高雄登場，下午時主辦單位號召百位男女穿比基尼騎自行車宣傳造勢，不過先前曾因在Twitch直播上指稱台女很「EZ」的外籍實況主CJayride（以下簡稱CJ）也在現場出現，且上半身還身穿紫色比基尼，引發認出他的民眾一陣議論。

老外實況主CJ之前因為在Twitch直播上指稱台女很「EZ」，引發外界議論，沒想到12日於高雄登場的旗津沙灘音樂節造勢活動中，CJ也身穿比基尼現身，引發一陣議論。

《蘋果日報》報導，現場有參與比基尼騎自行車活動的高雄民眾認出CJ，直呼「他竟然敢在這裡？」並笑稱「好想叫他去吃…」，一旁的友人則表示「我覺得就一起參加活動吧，沒什麼特別感覺，不予置評！但我覺得青菜蘿蔔各有所好，不要以偏概全！」

有現場媒體詢問CJ為何參加活動，CJ則回應「因為好好玩！天氣很好！」至於穿比基尼在路上參加活動的感覺，當時正在開直播的CJ則回應，「我不知道Oh my god！I feel so free right now！有一點不好意思！」，並稱他很喜歡高雄，「覺得很舒服！」