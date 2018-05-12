台大生痛批臨時校務會議荒腔走板 決議不具法律效力

「臺大校長遴選改革陣線」聲明痛斥，台大臨時校務會議荒腔走板，決議也不具法律效力，將導致師生權益持續受損。（擷取自臉書）

2018-05-12 21:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今天（12日）召開臨時校務會議，討論教育部駁回管中閔人事案、要求重啟校長遴選爭議，最後臨時會決議不甩教育部意見，要求官方盡速核聘人事案，對此，「臺大校長遴選改革陣線」聲明痛斥，臨時校務會議荒腔走板，決議也不具法律效力，將導致師生權益持續受損。

台大臨時校務會議從上午9點討論到下午2點多，最後透過修正提案並表決，得出決議，第一是教育部應盡速依這次遴選結果核聘新校長（指管中閔），且必要時校方應依法尋求救濟；第二是給代理校長郭大維完整校長職權。

對此結果，台大學生近日組織的「臺大校長遴選改革陣線」晚間發表聲明痛批，認為這次臨時校務會議荒腔走板，一開始先有超過10名駐警隊嚴格控制入口，導致學生旁聽受阻，還有學生發現，現場簽到的行政人員竟穿「挺管」T恤，違反行政中立等。

陣線指出，在會中，學生提變更議程加入臨時動議提案，遭到否決，進入到既定議案討論時，不但不同處室主管的發言主張有矛盾，更有多名教師代表強調自己不懂法律，卻無視法律專業意見，進行錯誤解讀，加諸情緒動員，對此深表遺憾。

最後，陣線認為，投票出的決議皆不具法律效力，如教育部已經針對台大遴選會的函送結果做出不聘任決定，校務會議對教育部也無拘束力，反而讓事情互踢皮球，且台大跟教育部也是上下屬機關的關係，此事件恐不符合行政救濟要件，而代理校長本來就有完整校長職權，決議多此一舉；陣線並重申，台大這次遴選程序瑕疵明確，應盡速重啟遴選，未來也將持續監督，不排除未來校務會議重新提案，再啟討論。

臺大校長遴選改革陣線聲明連結：