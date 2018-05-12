猛！31輛水上摩托車 嘉義騎到金門

嘉義縣體育會水中運動委員會舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，從嘉義布袋跨越台灣海峽到金門。（張宏全提供）

2018-05-12 18:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣體育會水中運動委員會去年舉辦1000多公里水上摩托車極限環島，今天更進行「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，早上6點多從嘉義縣布袋第三漁港出發，31輛水上摩托車跨越台灣海峽，途中行經澎湖，於下午4點抵達金門，完成248.7公里單日長征。

水上摩托車隊隊長張宏全說，台灣是海洋國家，但人們卻懼怕海洋，去年完成水上摩托車環島，證明只要有準備，美麗的大海值得親近；他說，長途水上摩托車航程需全神貫注，注意防曬，這一個月來不斷訓練，航程中還有補給船和救生艇，就是要確保安全。

今天天氣良好，海象平穩，成員們花費9個小時抵達金門，張宏全說，愛好水上摩托車的成員們只有一個目的「推廣水域活動」，希望藉由活動讓更多人認識海洋。

台灣水上摩托車協會、嘉義縣救難協會協辦這次活動，嘉義縣救難協會理事長徐紹唐說，為了這次長航，申請公文、場地會堪、規劃補給船及安排食宿，原預定5月10日啟程，因氣象改為12日出發。

成員們今天從布袋第三漁港出發，9點抵達澎湖縣風櫃西港，補給後11點出發，下午4點抵達金門後豐港，預計16日從金門出發至澎湖，17日返回布袋。

嘉義縣體育會水中運動委員會舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，從嘉義布袋跨越台灣海峽到金門。（劉柏瑞提供）

嘉義縣體育會水中運動委員會舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，從嘉義布袋跨越台灣海峽到金門。（張宏全提供）

嘉義縣體育會水中運動委員會舉辦「跨越黑水溝台金水上摩托車極限長航」，從嘉義布袋跨越台灣海峽到金門。（張宏全提供）