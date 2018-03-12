湖口信勢社區綠美化北勢溪 還流傳一段龍眼樹的感人故事

湖口鄉信勢社區18日將舉辦北勢溪賞櫻健行活動，邀請大家認識社區生態環境。（記者廖雪茹攝）

2018-03-12 21:56

［記者廖雪茹／新竹報導］榮獲全國環保模範社區特優獎等多項大獎的新竹縣湖口鄉信勢社區，近20年來努力綠美化北勢溪環境，打造休閒綠帶，溪畔除有都市難得一見的夏季螢火蟲，櫻花將在下週盛開，還有一棵40年的龍眼樹，背後隱藏著一段動人的故事。

這棵龍眼樹是信勢社區住戶范美慧所自費移植。她表示，龍眼樹是大伯在自家後院親手種下，她嫁來後天天與龍眼樹作伴，每年結實纍纍，可收成逾100斤；但因土地易手，去年底建商欲蓋房子，龍眼樹恐怕活不了，讓她一度傷心連哭了好幾天。

信勢社區理事長陳耀火表示，范美慧很愛這棵龍眼樹，為了讓樹存活，四處尋找移植的去處；經社區提供北勢溪畔空間，去年底她花了3萬元請專業園藝移植，移植前還錄製了一段對大樹的心情告白，愛護老樹之情令人動容。

范美慧每天在溪畔散步，見龍眼樹吐露新芽，重現新生命，她很開心能與更多人分享。

蜿蜒湖口市區的北勢溪，沿岸原本雜草叢生，堆滿廢棄物，「信勢別墅」住戶從87年起，自發性凝聚共識，以「打造北勢溪休閒環帶」為目標，定期舉辦清掃活動，從生態綠化、再生能源、資源循環、低碳生活到國際交流，連續5年獲選為低碳示範社區，更摘下國家環境教育獎優等獎。兩公里長的北勢溪水岸早已成為湖口人散步、騎單車的好去處。

陳耀火表示，社區每年有計畫的在溪畔植樹，搭建環境教育空間，打造菜園、公廁和魚菜共生，全由志工義務服務。另爭取附近居民支持不噴農藥，溪畔有兩塊田地，近3年來從6月到9月，都可看到螢火蟲的蹤跡，將持續推動復育。

陳耀火說，社區每年有四大活動，包括本月18日將舉辦北勢溪賞櫻健行、還有菜園體驗、音樂祭以及社區觀摩等；其中，菜園收成全捐贈社福機構，回饋地方。

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