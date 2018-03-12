國際救難協會進駐 霧峰光復新村INGO中心揭牌

霧峰光復新村規劃為「國際非政府組織（INGO）中心」今天揭牌，市府社會局長呂建德（右1）向副總統陳建仁（左4）、台中市長林佳龍（左3）等人簡報整個園區未來規劃。（記者陳建志攝）

2018-03-12 20:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府規劃4年內斥資16億，將霧峰光復新村打造成「國際非政府組織（INGO）中心」，已吸引德國國際搜救隊（ISAR）和聯邦救難犬協會（BRH）與台中搜救犬隊進駐，成為全台首座國際NGO中心，今天副總統陳建仁和市長林佳龍、德國在台協會副主任等人一起舉行進駐揭牌儀式，希望這裡成為與國際接軌的交流平台。

霧峰光復新村是市府第一個列為「文化景觀」的地方，為了讓老舊眷舍活化再利用，市府規劃將這裡打造成INGO中心，目前已將信義街兩旁整修完成的13間眷舍交給社會局，包括德國國際搜救隊、德國聯邦救難犬協會與台中巿政府搜救犬隊陸續進駐。

今天舉行揭牌儀式，包括副總統陳建仁、德國在台協會副主任Henning Hansen、台中市長林佳龍、副市長林依瑩、消防署副署長謝景旭、消防局長蕭煥章、外交部非政府組織國際事務會執行長翁瑛敏、中興大學校長薛富盛與多位市議員都出席。

林佳龍表示，以光復新村作為INGO中心，可結合附近的921地震教育園區，成為災害防救演練基地，加上附近省議會的圖書館、宿舍等硬體資源，成功吸引德國兩大搜救組織進駐，希望透過與國際救援組織接軌，提升台中災害防救能量，實現蔡總統的軟實力發展。

陳建仁稱讚林佳龍是很有國際觀的市長，積極推動台中成為國際化的都市，從文化、觀光、經濟甚至國際人道救援，都與國際積極合作，透過各種軟實力的展現，把台中行銷到全球，成功賦予老園區新生命，讓它成為與國際接軌的交流平台。

市府社會局長呂建德在簡報時表示，整個INGO中心將可容納66個組織進駐，並規劃110間宿舍，未來除保留摘星計畫與光復藝術村，將規劃為辦公區、會議區、住宿區、活動區等區域，整個園區建置完成約需16億的經費，希望副總統陳建仁能協調中央補助大力促成。

市府為提升國際消防救援能量，去年與德國聯邦救難犬協會（BRH）簽訂合作備忘錄奠定合作契機，今天再與世界第一支通過認證的中型搜救隊「德國國際搜救隊」簽約，進一步強化國際搜救訓練及經驗交流的合作架構；同時也與台灣最早創立獸醫學院的中興大學簽約，希望給台中搜救犬最好的訓練及最好的醫療照顧。