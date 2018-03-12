2018臺北國道馬拉松 麗臺手環保守護跑者

2018-03-12 19:51

〔記者陳柔蓁／台北報導〕由陽光基金會、中華民國路跑協會跨界合作舉辦的「 2018 臉部平權運動臺北國道馬拉松」3月11日於台北熱鬧登場，吸引超過萬名跑者參加。

麗臺科技（2465）旗下健康醫療品牌amor也特別贊助本次活動，除了為眾多跑者加油打氣，也向大眾提倡健康的重要，於活動現場展示最新產品amor H2健康手環，只要30秒即可偵測出使用者的身體循環狀況及疲勞程度，也與台灣大哥大及國際厚生數位科技合作，於現場提供跑者關於心衰方面的衛教諮詢及提供儀器進行健康量測。

麗臺說，公司贊助過各項本土運動賽事，本次贊助國道馬拉松除了支援選手及體育組織，同時也希望提升大眾對健康的重視。麗臺位於國道馬拉松會場的攤位吸引數千位跑者參觀，爭相體驗amor H2健康手環的優異功能，H2健康手環是第一支專為中老年族群設計打造的穿戴式產品，主打30秒精準量測使用者的疲勞程度及身體循環狀態，此外，還有貼心的睡眠品質偵測以及個人化AI健康管理功能，隨時針對身體異常發出警示，讓使用者能夠適時休息、運動。

麗臺指出，amor H2健康手環不僅協助使用者保持在最佳狀態，長期配戴更能追蹤偵測各項身體健康指標，隨時進行健康自主管理。活動主辦單位路跑協會曹爾忠理事長更在體驗過後立即訂購，以實際行動支持H2健康手環。