中台科大校友捐2千萬設獎學金 提昇少子化競爭力

2018-03-12 18:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕抗少子化衝擊，中台科技大學校友暨學校董事會董事長李沛霖為助母校吸引績優學生入學，今日捐贈2千萬元給學校設菁英入學獎學金，107學年入學的績優學生最高可領50萬元獎學金，盼吸引人才入學。

中台科大校長李隆盛指出，中台科大長期培育醫護領域人才，甚至中部地區每4名護理師、每3名醫檢師、每2名放射師及每1名牙技師中，就有1人是中台科大校友，在中台灣素有「中台科技4321」的美譽。

李隆盛指出，目前學校發展到4個學院、14學系，學生數約9千餘人，雖穩定發展，卻也面臨少子化、生源減少等挑戰，積極規劃招生資源，盼吸引人才入學。

學校董事會董事長李沛霖是中台第1屆放射系校友，他說，中台多年來培育不少專業人才且倍受肯定，他自己也在專業養成中受惠良多，考量學校要培育出好人才，企業才能有好的人才可用，決定拋磚引玉捐贈2千萬元給學校設菁英入學獎學金，盼助學校吸引好的人才就學。

中台科大指出，菁英入學獎學金將自107學年入學學生開始，學生經由高中申請入學、四技甄選入學、聯合登記分發及技優入學等管道入學者均可申請，依入學成績表現獲頒新台幣50、25及10萬元菁英入學獎學金，分八學期發放。其中，學測成績達65分、或聯登報考排名前3%、或技優加分標準比例45%等高中職學生最高可獲得50萬。