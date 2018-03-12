養蜂夯 屏科大打造「森林蜜」

森林環境並非一般平地可以仿造，因此「森林蜜」具市場獨特性，不同蜜源還能產生不同風味，可提供消費者多元選擇。（記者邱芷柔攝）

2018-03-12 18:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕近年假蜜食安問題與蜂蜜歉收造成價格上漲，讓養蜂成為新風潮，屏東科技大學森林系也組成養蜂小組，並有多名學生加入學習養蜂行列，團隊利用學校為基地，經過2年研究逐步將技術輸出到森林，開發別具特色的林下經濟。

屏科大森林系副教授陳美惠說，團隊利用苗圃設置蜂箱作為養蜂基地，從飼養10個蜂箱開始逐漸擴大蜂群數量，技術穩定後逐步輸出到森林中，在森林環境下養蜂，其蜜源植物來自森林構成的樹種，可以有多樣變化，花期不似荔枝、龍眼等果樹，受限於3至5月，可依不同月份不同開花植物進行蜂蜜採期，環境也純淨無農藥等化學污染。

養蜂小組成員廖晉翊、吳苑甄說，蜜蜂是自然界的生態指標，在屏科大苗圃中的蜂箱，每個平均有5萬隻蜜蜂，第1年養殖的蜂箱幾乎宣告失敗，學校引入資深蜂農以師徒制傳授養蜂技術後，今年終於採集了第1批蜂蜜，真的很感動。

吳苑甄也表示，養蜂課程搭配森林系的基礎，讓森林系的出路變得更多元，養蜂成本低、收益大，可以說是CP值蠻高的工作。

陳美惠說，傳統的森林經營以生產木材為主，但在林地生活的先民，就是從森林中尋找食材來滿足日常所需，且森林環境並非一般平地可以仿造，因此「森林蜜」具市場獨特性，不同蜜源還能產生不同風味，可提供消費者多元選擇，透過妥善經營規劃，不僅增進學生技能也能幫助林農不用砍樹就能增加收入，為環境生態貢獻。