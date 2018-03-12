美麗華工會成立辦公室 「歡迎周邊高球場共組產業工會」

2018-03-12 18:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市美麗華高爾夫球場年前爆發勞資爭議，仲裁結果預計5月出爐，美麗華開發企業工會今天在高球場後門成立辦公室「美麗華工會會所」，周邊曾爆發勞資爭議的幸福高球場工會也到場聲援。美麗華工會理事長黃文正說，希望會所成為成為林口、淡水一帶高爾夫球場受雇者的基地，往推動產業別工會努力。

黃文正說，由於資方長期以來不願意提供工會辦公室空間，所以工會幹部決定秉持著自立自強的精神，自己找辦公室自主運作，於是在美麗華後門租了一間舊屋，成為工會基地。

黃文正表示，工會成立新會所有3個目標，分別是維持會務運作，迎接可能的挑戰；成為林口、淡水一帶高爾夫球場受雇者的基地，推動產業別工會；支援勞權公投盟的勞基法連署，討回7天假，推動勞基法逆轉勝。

成立記者會上，林口幸福球場的家福工會、桃園市產業總工會、桃園市空服員職業工會和桃園縣華膳空廚股份有限公司產業工會和桃園電子產業總工會都到場聲援。

新北市美麗華高爾夫球場日前資遣勞工遭申訴，資遣18名員工中，15名為工會成員，遭勞方質疑打壓、消滅工會。新北市政府勞工局指出，目前全案由勞動部不當勞動行為裁決委員會開調查庭，現正進行事實調查，仲裁結果預計5月份出爐。