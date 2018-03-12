環島大會香廣發英雄帖 虎尾「糖廠媽」邀信徒齊步走

雲林縣長李進勇肯定福安宮會團隊，長期投入公益不遺餘力。（記者廖淑玲攝）

2018-03-12 15:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾福安宮「糖廠媽」願行千里環島會香19日將啟程並到花蓮災區祈福，今天廟方偕同北港朝天宮董事長蔡咏鍀、苗栗拱天宮主委洪文華、雲林縣長李進勇、虎尾糖廠廠長賴坤發等人邀信徒共襄盛舉。

主祀媽祖的虎尾福安宮，民國44年間由彰化縣鹿港鎮新祖宮分靈供奉，每年3月都舉辦百里行腳徒步返回鹿港祖廟進香活動，由於該宮緊鄰虎尾糖廠，被信徒敬稱「糖廠媽」。

今年廟方將百里行腳擴大為千里環島大會香，自19日至4月1日為期13天，「糖廠媽」還將特別到花蓮吉安鄉與西螺福興宮太平媽祖聯合遶境為花蓮祈福。

今天活動前廟方媽祖及千里眼、順風耳Q版公仔、虎尾公所及雲林縣政府吉祥物走秀，炒熱全場。

李進勇肯定福安宮主委王明崑及管理委員會團隊，長期投入公益不遺餘力，強調雲林縣政府正面支持並補助此次活動經費，縣府吉祥物「奇萌籽」也會隨行表演，陪同宣揚媽祖慈悲濟世精神及行銷雲林，發揚宗教文化資產。

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