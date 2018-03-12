1/3000土壤液化潛勢圖 高市府在4月公布

2018-03-12 14:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前年美濃地震後，中央地質調查所公告高雄市精度1/25000的土壤液化潛勢區，高雄市工務局則規劃更精細的1/3000液化潛勢圖，第一期涵蓋市區的18個行政區，將於今年4月完成，開放民眾查詢。

恐衝擊房價 工務局：液化潛勢區是參考性質

但有房地產業者反映，開放查詢後，可能會衝擊房價！工務局強調，土壤液化潛勢區是參考性質，並非代表立即性危險，民眾不需過於恐慌。

中央政府於前年3月，公布高雄市等8縣市的土壤液化潛勢區，精度約1/25000，包括鹽埕、新興、前金等鬧區都列入「紅色警戒」的高潛勢區，一度引起民眾恐慌。高市工務局認為這只是初級資料，開始啟動精度1/3000的第二級土壤液化潛勢圖建置計畫。

第一期針對人口分布密度較高的楠梓、左營、三民、鼓山、鹽埕、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津、小港、鳳山、鳥松、大社、仁武、梓官、橋頭、岡山等18個行政區，進行土壤液化潛勢鑽探工作，調查面積約359平方公里，佔全市面積約12.2%，但居住人口達220萬人，佔全市總人口數79.3%。

工務局表示，第一期土壤液化潛勢圖的製作，是蒐集過去工程、房屋建築的地質鑽探資料1萬5千筆，並進行268孔深度達30公尺的鑽探調查，高土壤液化潛勢區並加強鑽探點位，將於今年4月建置完成。第二期預計今年4月啟動，範圍涵蓋永安、彌陀等其餘20個行政區，預計明年5月完成。

工務局指出，1/3000的液化潛勢圖建置完成後，將立即公布於工務局網站，民眾如果想更詳細了解自家住宅是否位於液化潛勢區域，可上網查詢。