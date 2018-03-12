雲林家扶「五心上將」績優社工獲表揚

雲林家扶黃淨喻、林香伶、曾茹瑩、林立捷（由左至右）服務績優獲封「五心上將」將由雲縣府表揚。（記者廖淑玲攝）

2018-03-12 15:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林家扶中心社工林香伶、黃淨喻、林立捷、曾茹瑩以愛心、熱心、耐心、細心與堅定的心，在家扶工作努力不懈、認真負責，表現優異將獲雲林縣府表揚，同仁今天特別敬封他們為 「五心上將」。

雲林家扶希望學園長林香伶、資深生活輔導員曾茹瑩，兒童保護組資深社工黃淨喻、台西希望教室資深社工員林立捷等人堅守專業，陪伴受助孩子及家庭努力脫貧，改變生活環境，開創新生活契機，服務表現優異，將在今年社工節代表雲林家扶中心接受雲林縣府表揚。

雲林家扶中心主任廖志文代表感謝林香伶自民國83年進入家扶服務至今，有24年社工資歷，照顧服務經濟弱勢家庭、兒童保護、帶領展愛義工、中輟生追蹤輔導、收出養監護權調查、不幸兒少安置、大專實習生帶領等，24小時不斷電、隨時待命，讓人感佩。

擅長表演非洲鼓的林立捷今天帶著大家拍打鼓聲，有14年社工年資的他，扶貧、兒童保護、寄養家庭、研修日語都是專長，尤其在沿海偏鄉兒童課輔成立烏克麗麗班，帶動台西教室朝氣蓬勃，愛心與熱心讓孩子學習更多采多姿。

在雲林家扶服務近13年的黃淨喻，投入服務慢飛天使到兒童保護工作，用最大的細心、愛心，體恤關懷慢飛小天使和家長，大受肯定；獲熱心服務獎的曾茹瑩多年來參與孩子親師座談會、畢業典禮、城市歷奇、單車環島等，陪伴鼓勵孩子勇於改變迎接璀璨人生。

相關影音