台鐵全面大檢修 賀陳旦：不排除停駛部分早晚班次

2018-03-12 12:12

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵近期事故不斷，台鐵除將全面召回車輛檢修，也將啟動評估停駛部分早、晚班車，延長維修與檢修時間，交通部長賀陳旦今天表示，爭取檢修時間、提高安全，盼民眾可以體諒。

賀陳旦表示，針對台鐵問題，將先設法了解風險高的地方並突破，包括集電弓、轉轍器等，經過2個月了解，已有相當掌握，也將邀退休人員回來特別編組，在人員訓練上加油，巡檢也透過經驗彌補器械上不足。

他也說，可能某些地方早班或晚班車也將調整，爭取檢查與維修時間，提高安全，例如南迴鐵路就是這樣做，才能使得發包順利，相信為了維修與安全，民眾應該可以體諒，這是為了保障安全所做的一些調整。

台鐵局長鹿潔身表示，台鐵將全面檢視一遍，但目前僅利用凌晨0至5時保養維修，有些地方的早晚班車會跨過這個時間，怕部分路段問題比較嚴重，需要長時間保養，將評估某幾天縮短營運時間、拉長維修時間，將影響某些班次，但不應為維持營運而勉強行駛。

他說，目前已要求機務、電務3月20日前完成整個檢查，集電弓要全面召回檢查，電車線先把線夾打開檢查，檢修完成後將檢討是否拉長維修時間，並停駛部分早晚班列車，預計3月底會有結果，非必要不會這樣做，但基於安全第一，養護或維護時間不足，一旦真的有需要，將把衝擊減到最低，也會先向交通部報告。

鹿潔身說，目前集電弓較常出問題的是PP推拉式自強號與500型列車，其中PP自強號100年已更新集電弓，但迄今也已有7年，若集電弓真的沒辦法短時間維修，也沒有零配件可以維修更新，將影響停駛部分列車。