雙北公共運輸定期票 1280元搭到飽 通勤族月省千元

台北市長柯文哲（右）、新北市長朱立倫（左）12日出席公共運輸定期票發行記者會，兩人分別搭乘捷運至大安森林公園站會合。（記者簡榮豐攝）

2018-03-12 10:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕結合雙北市的捷運、公車及YouBike轉乘前30分鐘免費優惠的30天定期票吃到飽今上路。台北市長柯文哲與新北市長朱立倫今上午共同主持公共運輸定期票啟用典禮，宣布自4月16日起推出1280元定期票。

公共運輸定期票啟用後，定期票在票卡有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、北市聯營公車及新北市市區公車（僅限段次計費路線，不含里程收費公車），還可享北市YouBike借車前30分鐘免費優惠。

事實上，台北市府去年10月初即與新北市府達成共識，今年將推出30天定期票，原本最初規劃票價1500元至2000元之間，但遭民眾抨擊太貴，隨後又調整票價方案，另有學者建議800元。

定期票於3月13日起開放購買，雙北定期月票上路後，民眾可持現有的悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）至台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動加值機上操作設定。

究竟此方案對通勤族可省多少錢？以目前北捷單程最遠的距離為65元，持悠遊卡打折後為52元，若1個月上班22天，每天來回共2288元，約可省下1000元。