染髮導致肝硬化？ 毒物專家顏宗海：相關性不成立

2018-03-11 19:57

〔記者林彥彤／台北報導〕近期網路瘋傳一篇中國《網易》報導，內容直指一名女子十年前每月染髮一次，直到2個月前發現皮膚變黃，到醫院檢查後確診為肝硬化。此文引發民眾擔憂，是否染髮與肝硬化有因果關係？對此，毒物科醫師澄清，醫學上尚未有案例，相關性應不成立。

中國這名陳姓女子自30多歲起開始長白髮，為了美觀，她每月染髮一次、持續10年之久，不料2個月前發現皮膚變黃、全身沒力氣等，到醫院求診後確診為化學性肝損傷，當地醫師研判與長年染髮有關，經20多天治療後已得改善。

不過，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，就現有報導的資料中看不到染髮與肝硬化的相關性，且目前醫學上尚未有過案例，因此是否染髮與損害肝臟有關，恐有待進一步查證、研究。

顏宗海指出，醫學上目前探討染髮劑對人體的影響，主要是致癌性與過敏反應，前者的探討主要是針對部分染髮劑含有「對苯二胺」（簡稱PPD）化學成分做研究，目前僅有零星案例顯示會增加罹癌風險，但尚未證實對人體有害，因此世界衛生組織目前將其列為第三級致癌物。

顏宗海說，民眾如擔心染髮傷身，建議染前2天先別洗頭，同時可先將染劑試塗於手背做皮膚測試，而染髮時避免染劑接觸頭皮，染後可多喝水促進代謝等，染髮的次數也不要太多，建議一年染髮次數最好不要超過3次。