意外發現曖昧學長極度仇女 甚至私下說她是母豬...

女大生意外發現學長極度仇女，也讓兩人關係畫下句點。（資料照）

2018-03-11 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕有名女大生日前在《Dcrad》PO文，因為她想在PTT上和鄉民交換東西，不過沒有帳號，所以和曖昧的學長借了手機，但她發現學長在PTT的發文都是仇女的文章，甚至也形容她是母豬，這讓她相當心碎，原本兩人已快要在一起，但看到這篇文章，與對方關係已經回不去了。

女大生透露，想在PTT上和鄉民交換東西，不過沒有帳號，所以和曖昧的學長借了手機，但當下學長感覺很怕她去點其他頁面，於是就默默背了他的帳號回去搜尋，看他都發甚麼樣的文章，結果發現學長發的文幾乎都是仇女的文章，像是「男友載是母豬、拒絕男生追求是母豬、接受男生追求給男生請客是母豬、處女是母豬、不是處女當然也是母豬」。

女大生認為，在學長眼中幾乎除了他媽，其他人都是母豬，這當中也包含了她，學長有篇文章寫說：「最近追一個女生追很久，她明明知道我對他有意思還遲遲不表態，林北每天接送、陪她吃飯甚至幫她做報告準備一些溫馨小驚喜還不給幹，有我追的是母豬的卦嗎？」

這讓女大生相當難過，說接送好幾次都有婉拒，但學長還是很堅持，做報告也是對方主動，從頭到尾都沒有要求他這樣做，吃飯也是各付各的，原本覺得學長是很棒的男生，溫柔、細心、體貼也很善良，沒想到學長竟會是這樣的人。

女大生後來發現，對學長的感覺已經回不去了，她感嘆地說：「學長，謝謝你這幾個月來對我的好，我也感恩在心。但我不想成為一頭背你豢養的母豬，我們還是到這就好了吧！」

這讓網友們熱烈討論，有人認為男生應該只是愛發廢文，畢竟很多男生都喜歡「練肖威」，但也有網友認為，這種男生感覺人格分裂，還是不要在一起比較好。