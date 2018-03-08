國中閒置空地再利用 桃園龜山新增非營利幼兒園

市府將利用龜山國中閒置空地，打造非營利幼兒園 。（記者鄭淑婷攝）

2018-03-08 19:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市政府將利用龜山區龜山國中校內閒置空地，興建龜山區第4間非營利幼兒園「光峰園」，總工程經費4200萬元，其中申請教育部補助前瞻經費2781萬元，市府教育局表示，「光峰園」預計在109年8月招生、9月開學，將招收2歲專班1班16人、3至5歲班4班120人，總計招收136人。

「光峰園」基地面積748.22平方公尺，2層樓建物、總樓地板面積1257.02平方公尺，規劃有行政設施、幼兒室內活動室、室內遊戲室及戶外探索空間，其中，戶外探索空間設置有體能性遊戲區、攀岩區等活動空間，打造五星級幼兒友善空間。

桃園市長鄭文燦今到龜山國中勘查用地後表示，目前龜山區共有4個「非營利幼兒園」，除了即將興建的「光峰園」，還有已營運的「文欣園」、今年8月將營運的「文德園」及明年8月營運的「文華園」，「非營利幼兒園」下課時間可延至晚上7點，對上班族家長很方便，另也預定在龜山區豐達紡織廠約900坪的重劃區設置大型幼兒園，讓龜山區的年輕家庭減輕負擔。

教育局表示，桃園市從104年至106年已開辦6間非營利幼兒園、招收740人，今年度預計再開辦桃園區經國園、平鎮區新華園、楊梅區楊光園及龜山區文德園4園，可增加招收16班452人，總計非營利幼兒園招收人數將達1192人，計畫在109年達到全市增加30園40據點的目標，招收人數可突破4000人。

教育局表示，「非營利幼兒園」的設置，考量各行政區的幼兒園比例及是否有空間，依據現有的規劃，桃園市桃園、中壢、大溪、楊梅、龜山、八德、平鎮、大園區都會有非營利幼兒園。