臉書傳染「紅」災情 發布「426」等反中貼文會被鎖帳

2018-03-08 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕有鄉民在批踢踢實業坊以爆掛為題，指出在臉書發表「426」、「支那」等仇視中國言論，會被臉書官方以「發表仇恨言論」為由封鎖帳號，但發表仇視台灣的言論則不會被鎖帳，目前已有許多臉書個人用戶及粉絲專頁傳出災情。

批踢踢實業坊名為「在Fac（e）book批評中國會被封鎖」的文章指出，有臉書用戶對此進行測試，在臉書貼文中打出「支那賤畜」、「習包子大灑幣」等反中言論，並以反台言論做為對照組，不料前者貼文讓使用者違反臉書的「社群守則」，帳號遭到停權。

根據《報橘》報導，目前控管台灣、香港臉書的管理者為中國上海籍的臉書香港及台灣公共政策總監陳澍，為了不讓臉書用戶「批中辱華」，因此除讓臉書系統自動檢查用戶貼文，還可追溯過去的貼文翻舊帳，將發表辱及中國言論之使用者帳號警告、停權。

報導指出，所謂「批中辱華」言論，經許多網友親身試驗，包含「426」、「井蛙會翻牆上網還是井蛙」、「支那」等詞彙與語句；許多鄉民知悉此事後，相繼留言指出「用推特好了」、「IG也不能喔，也是臉書的」、「中國人怎麼那麼噁心」、「親身實驗，真的會刪除」、「只好去洗法輪大法好了」、「蔡英文臉書下面各式辱台罵法，要封鎖也要同一標準」。