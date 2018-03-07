高至豪成首位登俄演奏台灣鋼琴家 他的神曲你一定聽過

台灣著名的鋼琴家「Pianoboy」高至豪獲邀在今年4月赴俄羅斯的莫斯科國際音樂廳演奏，成首位受邀至俄羅斯演出的華人流行鋼琴家。（圖擷自《Moscow Show》）

2018-03-07 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣著名的鋼琴家「Pianoboy」高至豪獲邀在今年4月赴俄羅斯的莫斯科國際音樂廳演奏，成首位受邀至俄羅斯演出的華人流行鋼琴家，他的單曲〈The truth that you leave〉是許多七、八年級生的回憶。

出生於台灣的高至豪從5歲就開始學琴學習鋼琴30餘年，同時高至豪也擁有台大物理碩士的高學歷，他碩士論文指導教授吳俊輝，是著名的英國物理大師霍金（Stephen Hawking）的學生，可以說是霍金的第二代門生，畢業後曾在台灣補教業擔任物理老師；2016年，他辭去所有教育工作開始發展流行鋼琴巡迴演出，演奏足跡遍佈中國各大城。

「Pianoboy」高至豪獲邀將在4月16日，於莫斯科國際音樂廳，成為首位受邀至俄羅斯演出的華人流行鋼琴家。

2004年，他創作的單曲〈The truth that you leave〉風靡一時，成部落格「無名小站」的背景音樂，可以說是七、八年級生的共同回憶。

高至豪曾接受中國媒體《新京報》採訪，他透露〈The truth that you leave〉的創作來源，他說2004年，剛考上台大物理研究所，在註冊完的當天，馬上就辦了休學，要給自己1年的時間探索人生，高至豪自述：「那一年的我，既有著年輕學子青澀的豐沛情感，又有著面對無限未來的夢想和激情，就在這樣豐富情緒交織下的一年，誕生了這首曲子。」

高至豪演奏〈The truth that you leave〉