保健》春節肚子肥、屁股胖 醫師教消脂7妙招

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍教導民眾，想消除腹部的肥肉可從事抬腿運動。（記者陳建志翻攝）

2018-03-06 18:51

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節到元宵期間，不少民眾全家團圓聚餐、吃零食，不知不覺體重都多了好幾公斤，包括肚子、大腿、屁股全都胖了一圈，大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍今天教導大家7個招式，透過抬腿、仰臥起坐、交叉起坐、抓腳後跟、抬屁股、側抬腿、腿後側抬等動作，就能消除腹部、大腿、屁股的肥肉，讓大家擁有健美的體態。

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍今天表示，想消除腹部的肥肉，增強腹外斜肌、腹內斜肌、腹直肌、腹橫肌等肌肉，可從事下述4種運動：

◎抬腿運動：先仰臥後，抬起兩下肢維持離地約45度，停10秒、反覆做30次以上。

◎仰臥起坐：先仰臥膝蓋彎曲，上背離開床停10秒，反覆做30下。（正確的腹部運動起來肌肉會有微酸感，不要彎著脖子勉強做）

◎交叉起坐：先仰臥後，上肢肘彎曲抱頭，上身起來時，用右肘碰左膝、左肘碰右膝，兩側交替做，反覆30次。

◎抓腳後跟：先仰臥膝蓋彎曲，上肢肘彎曲抱頭起身，接著用手抓腳後跟停5秒，反覆做30次。

陳巧萍醫師說，想要瘦臀部、大腿，就要訓練臀中肌、臀大肌，可從事下述3種運動：

◎抬屁股：先仰臥後，將臀部離床呈橋式，並將屁股夾緊停10秒，反覆做30下。

◎側抬腿：先將身體向左側躺，接著抬起下肢右側成45度並停10秒、反覆做30下後，換另一側同樣做30下。

◎腿後側抬：身體趴下俯臥後，將右腿往後側抬，並暫停10秒，反覆做30次後，換左腿如右腿動作做30次。

陳巧萍醫師並提醒，若民眾有膝關節及踝關節、髖關節及不明原因下背痛者，上述動作則不建議施做，可另外諮詢專科醫師針對每個人的情形規劃適合的運動。

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍教導民眾，想消除腹部的肥肉可從事仰臥起坐。（記者陳建志翻攝）

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍教導民眾，想消除腹部的肥肉可從事交叉起坐運動。（記者陳建志翻攝）

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍教導民眾，想消除腹部的肥肉可從事抓腳後跟運動。（記者陳建志翻攝）

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍教導民眾，想要瘦臀部、大腿可從事抬屁股運動（記者陳建志翻攝）

大里仁愛醫院復健科主治醫師陳巧萍教導民眾，想要瘦臀部、大腿可從事側抬腿運動。（記者陳建志翻攝）