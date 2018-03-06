崇右「show基隆」影片 紀錄中山陸橋

崇右影藝科技大學表演藝術系拍攝「shoow基隆」影片，以藝術演出入鏡，留下中山陸橋出現在電影中的懷舊場景。（圖為崇右科大提供，記者俞肇福翻攝）

2018-03-06 19:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕建造40多年歷史的基隆中山陸橋（舊名高砂橋孝四路引道陸橋），預計今年拆除，崇右影藝科技大學表演藝術系拍攝「shoow基隆」影片，以藝術演出入鏡，留下這座陸橋出現在電影中的懷舊場景，為基隆歷史地景做見證。影片網址為https://m.youtube.com/watch?v=ktbdlewrcnU

台灣名導侯孝賢當年拍攝《千禧曼波》，透過演員舒淇入鏡中山陸橋，為這座陸橋，留下懷舊浪漫身影；崇右科大從去年冬天開始拍攝，1月底完工，藉由表演藝術秀基隆，把中山陸橋也放進影片的場景，透過唱歌表演搭配懷舊氣氛，成為影片中紀錄美好基隆的歷史。

崇右表演藝術系系主任李漢臣表示，系上拍了「show基隆」，將老師專長和學生表演融合在一起，歌唱、戲劇、舞蹈盡情揮灑，呈現了系上教學特色，跨媒體製作專業，整整花了3、4個月，長達7分多鐘的影片，有一段便是以中山陸橋為場景，這座橋不僅有歷史，也見證了基隆繁華，是許多基隆人的記憶。

導演陳德政是基隆子弟，「show基隆」介紹基隆的特色地景，中山橋只有130公尺，但在許多電影鏡頭下夢幻且迷濛，為此師生在帶著朝聖的心情下，由學生歌手一邊唱歌一邊漫步在中山陸橋上，影片充滿浪漫氣氛。