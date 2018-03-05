久咳失聲罕見「聲帶沾黏」 整形皮瓣手術救聲音

亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德利表示，病患宮先生的聲帶呈現U形，最後經過判斷才認為屬於罕見聲帶沾黏。（記者邱書昱攝）

2018-03-05 15:46

〔記者邱書昱／新北報導〕感冒引起的咳嗽竟導致嚴重沙啞失聲，60多歲的宮先生自從感冒後，服藥1個多月聲音卻沒有恢復，直到前往亞東醫院就診，經過耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德利，透過內視鏡診斷為罕見的雙側聲帶沾黏，並以用聲帶顯微皮瓣手術處理，才得以恢復正常嗓音。

宮先生得到輕微感冒後，與朋友喝咖啡聊天時，突然發不出聲音，隔天立刻赴地區醫院就診，服用聲帶消腫口服藥物，1個多月卻遲遲未改善，最後前往亞東醫院看診，王棨德以內視鏡診斷指出，雙側聲帶呈現短U型，僅剩下後半段可以正常活動發生，考量宮先生無抽菸等嗜好，且退休沒有工作壓力，因此判斷聲帶沾黏。

經過治療後的宮先生恢復狀況良好，聲音也恢復9成，術後2個月返診追蹤，聲帶傷口已完全癒合且恢復正常應有深V形外觀。

王棨德解釋說，皮瓣手術多以整形外科廣為應用，利用病人身上部分的組織連同其供應組織的血管一同取下；手術將宮先生沾黏的薄膜，上下撥離成兩片皮瓣，光滑面向下，切割粗糙面朝內包覆住聲帶傷口，並以組織膠完成黏合。王棨德也提醒術後需要禁聲7天，同時避免抽菸或食用刺激食物。

過去外科手術對於聲帶沾黏處理成效有限，王棨德說，由於兩側聲帶前段十分靠近，單純剪開沾黏處，復發率相當高，而新式顯微皮拜手術，保留表皮黏膜完整。

此外，王棨德補充說明，聲帶皮瓣顯微手術較適合深層病灶，像是聲帶囊腫、聲帶息肉，不過少部分患者術後可能會出現纖維化或瘢痕組織，造成聲音低、粗等，可以於聲帶局部施打類固醇以改善症狀。

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