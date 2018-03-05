久咳失聲罕見「聲帶沾黏」 整形皮瓣手術救聲音

亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德利表示，病患宮先生的聲帶呈現U形，最後經過判斷才認為屬於罕見聲帶沾黏。（記者邱書昱攝）

2018-03-05 15:46

〔記者邱書昱／新北報導〕感冒引起的咳嗽竟導致嚴重沙啞失聲，60多歲的宮先生自從感冒後，服藥1個多月聲音卻沒有恢復，直到前往亞東醫院就診，經過耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德利，透過內視鏡診斷為罕見的雙側聲帶沾黏，並以用聲帶顯微皮瓣手術處理，才得以恢復正常嗓音。

宮先生得到輕微感冒後，與朋友喝咖啡聊天時，突然發不出聲音，隔天立刻赴地區醫院就診，服用聲帶消腫口服藥物，1個多月卻遲遲未改善，最後前往亞東醫院看診，王棨德以內視鏡診斷指出，雙側聲帶呈現短U型，僅剩下後半段可以正常活動發生，考量宮先生無抽菸等嗜好，且退休沒有工作壓力，因此判斷聲帶沾黏。

經過治療後的宮先生恢復狀況良好，聲音也恢復9成，術後2個月返診追蹤，聲帶傷口已完全癒合且恢復正常應有深V形外觀。

王棨德解釋說，皮瓣手術多以整形外科廣為應用，利用病人身上部分的組織連同其供應組織的血管一同取下；手術將宮先生沾黏的薄膜，上下撥離成兩片皮瓣，光滑面向下，切割粗糙面朝內包覆住聲帶傷口，並以組織膠完成黏合。王棨德也提醒術後需要禁聲7天，同時避免抽菸或食用刺激食物。

過去外科手術對於聲帶沾黏處理成效有限，王棨德說，由於兩側聲帶前段十分靠近，單純剪開沾黏處，復發率相當高，而新式顯微皮拜手術，保留表皮黏膜完整。

此外，王棨德補充說明，聲帶皮瓣顯微手術較適合深層病灶，像是聲帶囊腫、聲帶息肉，不過少部分患者術後可能會出現纖維化或瘢痕組織，造成聲音低、粗等，可以於聲帶局部施打類固醇以改善症狀。

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  • 宮先生（右）經過聲帶顯微皮瓣手術後，術後狀況良好，聲音恢復9成。（記者邱書昱攝）

    宮先生（右）經過聲帶顯微皮瓣手術後，術後狀況良好，聲音恢復9成。（記者邱書昱攝）

  • 亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德利以整形手術常見的皮瓣手術處理聲帶沾黏。（記者邱書昱攝）

    亞東醫院耳鼻喉科暨頭頸外科醫師王棨德利以整形手術常見的皮瓣手術處理聲帶沾黏。（記者邱書昱攝）

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