台中鐵路高架化沿線地下道填平 有5處今年動工

西區林森路地下道將填平，建設局已進行規劃設計。（記者張菁雅攝）

2018-03-04 12:27

〔記者張菁雅／台中報導〕配合台中鐵路高架化，台中市政府與交通部鐵路改建工程局持續辦理沿線24處地下道填平工程，目前已有12處完工通車；另外，林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處地下道填平工程正由市府建設局進行規劃設計，預計今年動工。

建設局表示，鐵路高架化後，市府積極協調中央編列預算，將沿線3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平，實施都市縫合。在地下道填平部分，鐵工局負責其中18處，建設局辦理5處，而忠明南路地下道因地方擔心全部填平恐增加車流衝突，經市府評估後，決議僅填平人行地下道，維持車行地下道通行。

建設局指出，由建設局執行的地下道填平工程包括林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處地下道填平工程由該局執行，已進行規劃設計，期待今年能動工，並儘早完工。

另外，交通局長王義川表示，鐵路高架化沿線包括向陽路、潭子街、東山路、天祥街、力行路、美村路等12處地下道已恢復平面道路並開放通車；目前封閉施工的地下道尚有精武路及圓環東路兩處，分別預定在今年4月及5月前完成，市府期盼透過縫合鐵路兩側道路，為市民提供更便利及安全的交通環境。