迎古董嘉年華 龍潭逾2千居民扮裝踩街

桃園市長鄭文燦（前排中）帶領「迎古董嘉年華」隊伍出發踩街。（記者周敏鴻攝）

2018-03-03 17:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區各社區、學校成員下午精心裝扮成「好鬥牛」、「草蜢撩雞公」等主題，沿著公園路、北龍路再繞經龍元宮踩街，五花八門的踩街隊伍長逾2公里，伴隨著鑼鼓喧天的歡樂氣氛，讓龍潭街頭非常熱鬧。

桃園市政府客家事務局、龍潭區公所與龍元宮舉辦「龍潭迎古董接財神」，下午由「迎古董嘉年華」揭開序幕，超過2000位居民組成38支隊伍，精心裝扮成「細人騎木馬」、「草蜢撩雞公」、「山猴仔」、「好鬥八仙遊龍宮」等不同主題，拚造型、更拚人氣。

踩街隊伍在龍潭區運動公園會師後依序出發，沿著公園路、五福街、中正路、北龍路、龍元路繞行鬧區後，再抵龍元宮廣場向神明致敬，桃園市長鄭文燦也前來同歡，他說，日治時期龍潭居民在農忙之餘，會用當地鄉紳的外表或姓名諧音為主題，製成造型道具放在牛車上遊街，成為農忙之餘最重要的娛樂，延續傳統舉辦「迎古董嘉年華」，少了揶揄、多了歡樂，能增進鄰里之間的感情、傳承龍潭獨特的地方文化。

「龍潭迎古董接財神」系列活動，明天還有龍元宮前的「千人擲笅比賽」、「迎母金補財庫」，以及繞行鬧區的「迎財神遶境」活動，精彩可期。

龍潭區居民精心打扮，讓「迎古董嘉年華」精彩熱鬧。（記者周敏鴻攝）

超過2000位居民組成38支隊伍，精心裝扮成「細人騎木馬」、「草蜢撩雞公」、「山猴仔」、「好鬥八仙遊龍宮」等不同主題。（記者周敏鴻攝）

五花八門的踩街隊伍長逾2公里，伴隨著鑼鼓喧天的歡樂氣氛，讓龍潭街頭非常熱鬧。（記者周敏鴻攝）