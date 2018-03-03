寶可夢國外玩家 跨國衝台灣燈會抓寶

台灣燈會吸引許多寶可夢迷前來抓寶。（記者林宜樟翻攝）

2018-03-03 15:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣舉辦今年台灣燈會，為吸引人潮，嘉義縣府與日本Niantic公司合作舉辦「Pokémon GO Safari Zone in 2018 台灣燈會在嘉義」，從2月26日到3月3日在燈區出現大量稀有寶可夢，如魔牆人偶、迷你龍、卡蒂狗等，燈區湧進超過20萬名玩家，更吸引國外人氣寶可夢玩家到場，分享台灣燈會美景。

國外人氣youtuber寶可夢玩家劉沛, Trainer Tips, Mystic 7, DX1, Pokémon Master Holly來到台灣燈會，昨晚主燈「忠義天成」點亮時，嘉義縣長張花冠在致詞時特別提到台灣燈會和三大遊戲寶可夢、Ingress及英雄聯盟合作，甚至提到劉沛的名字，總統蔡英文也說「看到好多人在玩寶可夢」，讓玩家們不敢相信，直說能出現在台灣國家燈會的電視轉播，真得很驚喜。

Trainer Tips與Mystic7來到台灣燈會後拍攝影片，影片中介紹台灣燈會，也把昨天5架F16衝場表演、主燈點燈過程收錄於影片中；劉沛、Trainer Tips與Mystic7對寶可夢迷來說都是超級明星，燈區中不少粉絲圍著向偶像拍照。

Trainer Tips說，一開始是因為這次寶可夢的特別活動吸引來玩，到嘉義縣後更發現台灣燈會非常有趣，現在除抓寶，更想好好逛逛燈會現場。

「真的很漂亮！」Pokémon Master Holly則說，能和這麼多玩家一起抓寶一起逛燈會，這樣的感覺是世界上最棒的；Mystic 7則說，在台灣燈會體驗台灣文化，看花燈,，現在覺得似乎比來抓寶更加有趣。

嘉義縣府新聞行銷處長李雅貞說，國外寶可夢玩家Trainer Tips與Mystic7擁有超過220萬名粉絲，遍及世界各地，他們拍攝台灣燈會影片上傳，「真的讓世界看到嘉義」。

劉沛（右起）、 Trainer Tips、Mystic 7、DX1、Pokémon Master Holly等國外寶可夢玩家來到台灣燈會抓寶。（記者林宜樟翻攝）

台灣燈會吸引許多寶可夢迷前來抓寶。（記者林宜樟翻攝）