台糖公營學苑停車場車輛難轉入台灣大道 市議員要求劃設紅線

2018-03-03 15:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台灣大道5段旁，靠近東海大學的台糖公營學苑大樓，因為大樓前的台灣大道慢車道未劃設紅線，常有車輛停放，影響視線，致使出大樓停車場要進入台灣大道的車輛，就必須往再前開一點，確定左側沒有來車，才能右轉入台灣大道，住戶希望該區能劃設紅線。

交通局表示，此處的確有設置紅線需求，將會先取消白線，再儘快劃設紅線，劃設後再請警察局協助取締此處違停。

住在台糖公營學苑的住戶向市議員陳世凱反映，指大樓停車場的出入口，雖是台灣大道慢車道，但因左右兩側未劃設紅線禁止路邊停車，也未劃設網狀線提示直行車前有出入口，若有人停車，常常發生必須停車許久才能轉入台灣大道。

市議員陳世凱表示，台糖公營學苑大樓是在2000年興建，承租者多半是東海、靜宜、弘光的學生及中科台中園區的員工，一樓有店面，因此大樓停車場的車輛進出頻繁。

一般而言，台灣大道慢車道都有劃設禁止停車紅線，陳世 凱表示，但台糖公營學苑大樓前，卻不知道為何有一段路卻未劃設紅線，因此有車輛會停在路邊，便擋住了大樓停車場的視線。

陳世凱表示，若大樓停車場的車輛要出停車場，就必須往再前開一點，確定左側沒有來車，才能右轉入台灣大道。

一位陳姓車主便表示，每次要轉出台灣大道時，為了安全起見都要等個1、2分鐘，確認遠處無來車後才敢轉出，除了等待之外，還相當危險，尤其慢車道幾乎都是騎機車的大學生，所以車主為了謹慎起見，一等就是3、5分鐘，確認完全無車流情況下才敢轉出。

陳世凱表示，基於大樓車主及行駛在台灣大道慢車道車輛的安全，請交通局在該處劃設紅線與網狀線，避免視線障礙而造成意外不斷，還給民眾一條平安的道路。