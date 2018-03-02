工會表揚暨團拜 林佳龍感謝勞團與勞工局如夥伴

2018-03-02 16:23

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市長林佳龍今天上午出席在和平區舉辦「107年工會表揚暨新春團拜健行活動」，並頒獎表揚67家工會及績優勞資關係中介團體、調解人。林佳龍表示，感謝勞團與勞工局有如夥伴關係，一起解決困難，讓市府政策得以落實基層，並讓勞工發聲。

台中市政府今天上午選在和平區龍谷飯店，舉辦工會表揚暨新春團拜活動，市長林佳龍、中市勞工局長黃荷婷、台中市總工會理事長陳金源、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市職業總工會理事長陳凱茂等重要工會龍頭，均出席向各工會夥伴拜年。

林佳龍也上台表揚67家106年度工會評鑑榮獲卓越、績優、優良、甲等工會，以及績效良好的勞資關係中介團體與調解人，並抽出大獎得主，氣氛熱鬧。

他表示，感謝勞工團體與勞工局以夥伴關係密切合作，這3年多來將工會發展遇到困難逐步解決，也讓市府政策透過工會落實到基層，並讓勞工心聲得以反映。台中市去年平均失業率3.7%，較全台平均失業率低，更連續2年為6都最低，在勞資關係方面也相對和諧，勞工局未來將持續為勞工權益共同努力。

勞工局長黃荷婷表示，市府每年舉辦工會評鑑，協助工會會務推動、健全財務管理。為提升勞資爭議調解品質，市府每年針對勞資關係中介團體及調解人協處專業性、促成雙方和解比率等面向進行考核。她感謝中介團體及調解人為協助勞資雙方解決疑義所付出的辛勞，也表示市府將持續依法以公平、公正方式協助勞方所需，以達勞資和諧及雙贏目標。