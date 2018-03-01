基隆第三條快捷公車 本月審議路線

交通部公路總局3月審議基隆市第3條快捷公車「基隆市中正區－台北市中山區中崙轉運站」路線，路線初步以海科館為起點，從北寧路海大、義一路、孝二路上國道一號高速公路到台北。（記者林欣漢攝）

2018-03-01 15:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市第3條快捷公車「基隆市中正區－台北市中山區中崙轉運站」路線，交通部公路總局本月展開路線審議，如獲通過開放，目前的國光客運1800「中崙－基隆」，延駛到國立海洋大學的臨時支線就會停駛。

基隆市政府2016年先後開闢中正區2088、暖暖區1088兩條基北快捷公車，當年8月就向公路總局爭取開放基隆中正區到台北中崙轉運站的快捷公車路線，歷時兩年協調終獲台北市同意，路線初步以海科館為起點，從北寧路海大、義一路、孝二路上國道一號高速公路到台北。

行政院長賴清德今年2月底率行政團隊到基隆座談，提到公路總局3月將進行第3條快捷公車路線審議，通過就會公告開放路線給業者申請經營。而1年半前開始的1800「中崙－基隆」延駛海大路線，也會在中正區快捷公車正式上路後完成其階段性任務。

市府交通旅遊處長李綱表示，中正區快捷公車符合民眾平日通勤需求，假日也可供台北都會民眾到基隆的潮境公園、八斗子車站、望幽谷等景點觀光休憩。

目前基隆7個行政區到台北的國道客運路線，以仁愛區7條最多，安樂區6條居次，中山區、七堵區1條都沒有，第4條基北快捷公車預計落腳中山區，但考量現階段中山一、二路拓寬工程尚未完工，城際轉運站也還未動工，路廊變動較大，將配合相關動線一同規劃。

至於快捷公車成效如何，李綱表示，2088上路滿2年來，民眾到東區轉乘捷運相當方便，1年有140萬人次的載客量；1088則與瑞芳到南港的1061路線重疊甚多，目前先到內湖、松山才到南港，業者正申請變更路線，將改從暖暖上八堵交流道後，經國道三號下汐止交流道，從大同路到南港展覽館、南港車站再到松山。