自由車環台賽3/12到桃園 預演、比賽都要交管

國際自由車環台公路大賽3月12日比賽、3月6日預演，2天都會交通管制。（市警局交通大隊提供）（記者陳昀攝）

2018-02-27 17:49

［記者陳昀／桃園報導］國際自由車環台賽將於3月11日至15日舉行，預計3月12日抵達第二站桃園，將從市府出發，繞行10個行政區到復興區角板山並走進農業博覽會基地，3月6日預演與比賽當天上午8點到下午2點會分階段交通管制；今天自由車國家代表隊選手盧紹軒、王景徽在賽前記者會上，致贈紀念車衣給中壢國中、啟英高中的自由車隊培訓選手，勉勵他們繼續「疾速前進」。

桃園市體育局長夏金興表示，今年預計會有30個國家、23支隊伍，逾200位選手同場競技，台灣隊的6位選手馮俊凱、陳建良、盧紹軒、劉恩杰、吳之皓、王景徽，盧紹軒也各有本事，其中馮俊凱是環台賽史上唯一獲得登山王三連霸的選手，現效力於巴林美利達一級職業車隊；這次路線為複合型賽道，在新屋區大潭國小設有衝刺點，於台3乙、石門水庫及角板山設登山點。

桃園市交通警察大隊長李建民指出，這次比賽主要行經台4線、台61線、台66線、台7線等路段，全長約124公里，有分隔島路段採單向管制、無分隔島路段則雙向管制，待車隊全部通過，就會即時恢復通行，詳情可查詢「國際自由車環台公路大賽」網站（http://www.tourdetaiwan.org.tw/）。

他評估說，台66線觀音往大溪方向，預計上午10點50分至11點40分封閉管制，若需行駛國道1號平鎮系統，請配合交通管制或改道。