府城迎春祭典響應動保 「鞭春牛」改「鞭春牛鼓」

今年春牛換妝為黃色牛頭牛身，而芒神則未穿鞋，象徵著今年可能雨水多。（記者蔡文居攝）

2018-02-25 15:52

〔記者蔡文居／台南報導〕「戊戌年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華會」今天在台南東門城舉行，台南市代理市長李孟諺與聖母廟主委王明義、各局處首長、區長依循古禮進行迎春祭典，祭典結束後，著新妝的芒神和春牛則在藝陣團隊的表演護送下，一街踩街至葉石濤文學廣場舉行祭芒神迎春牛儀式，十分熱鬧。

文化局表示，「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，經過日治至戰後，此項傳統古禮已中斷，去年首度復辦，不僅顯示市府對於農業的重視，對於文化首都的台南，也有承先啟後的重要意義。

今年「迎春禮」踩街活動，包括大橋國小牛犁歌陣、子龍國小宋江陣、麻豆區南勢里保安宮十二婆姐陣及泰山民俗技藝團高蹺陣等在地藝陣共襄盛舉，十分熱鬧，沿途吸引不少民眾圍觀。儀式結束後，市長李孟諺也與聖母廟主委王明義發放限量100份的通寶及聖母廟香火福袋，場面熱鬧。

今年「迎春禮」，歲次為戊戌年，按照天干地支五行，東門城中的春牛換妝為黃色牛頭牛身、青色的腹脛以及紅色的角耳尾蹄；而芒神的容貌則按年地支為童子容貌、白衣紅腰帶且未穿鞋。

而為了因應新世紀的動保觀念，今年起「鞭春牛」改以「杖鞭春牛鼓」取代，代表台南兼具創新思維及維繫古禮的氣質。由李孟諺持杖鞭春牛鼓三下，象徵新的一年正式開始，並祈求國泰民安、四時無災、八節有慶。

李孟諺表示，祭芒神迎春牛的儀式就像年假後的收心操，提醒並驅使各位要提振精神、努力工作，才會有豐收的一年。過去農業社會以芒神的裝束作為該年的天氣預測，而今年芒神沒有穿鞋，象徵著今年可能雨水多。