首創根除害蟲有賞 中市收購荔枝椿象卵片

近年來荔枝椿象對樹及行道樹的危害愈來愈大。（農業局提供）

2018-02-25 14:32

〔記者歐素美／台中報導〕荔枝椿象近年來嚴重危害果樹與行道樹，尤以荔枝及龍眼為主要寄主，除導致落花、落果，並引發荔枝酸腐病，影響產業與環境甚鉅！台中市農業局為防治荔枝椿象，3月起將全國首創收購荔枝椿象卵片，以含荔枝椿象卵（一般為14顆卵）的葉片為單位，每個卵片2元，凡設籍或耕地在台中市的農友皆可參與。

為友善農業、維護生態，農業局針對荔枝、龍眼生育時期及荔枝椿象生活史，製訂「台中市107年度農業產區農作物荔枝椿象防治曆」，結合化學、物理及生物等各項荔枝椿象綜合防治，並將自3月1日起啟動全國首創的荔枝椿象卵片收購，以斷其害蟲根源。

農業局表示，農友採集荔枝椿象卵片後送交耕地所在的農會，以含荔枝椿象卵（一般為14顆卵）葉片為單位，收購標準為每個卵片2元，並將視台中市平腹小蜂飼育中心繁殖情形，依比例回饋荔枝椿象天敵-平腹小蜂，除能有效降低荔枝椿象族群密度外，也藉由寄生平腹小蜂的荔枝椿象卵片回放農作園區，更可建立平腹小蜂野外族群，減少荔枝椿象蟲卵孵化數量。

農業局長王俊雄表示，因首次試辦，收購荔枝椿象卵片首期以1個月為限，未來再視情況彈性調整。

農業局提醒農友，荔枝椿象不會主動攻擊人類，但受到驚嚇時會分泌臭液，若不慎觸碰臭液，易造成皮膚灼燒感，嚴重還會引發潰爛，若噴到眼睛更可能造成失明，農友防治時務必注意自身安全，隨身攜帶清水，以及時沖洗身上被噴到的汁液，收集的卵片可低溫冷藏抑制孵化，共同推動減少藥劑使用、友善農業的政策發展。如有疑問，可洽農業局農業張老師服務專線：04-22289111#21721諮詢。

台中市農業局將於3月起收購荔枝椿象卵片。（農業局提供）