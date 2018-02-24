吸引滿級分學生就讀 亞大祭出480萬高額獎學金

2018-02-24 15:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大學學測成績已公佈，各大學已開始「摩拳擦掌」要搶人才，亞洲大學則是祭出高額獎學金，拿到75級分的學生，第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計最高可領480萬元超高額獎學金。

2018大學博覽會今日在台大體育館登場，亞洲大學也在現場設攤，校方表示，亞大提供新生獎學金最高可領480萬元，「看得到，領得到！」。

亞大副校長兼教務長陳大正說，亞大提供新生入學獎學金最高可領480萬元，過去4年，亞大共發5300萬元獎學金，包括3位「放棄台大唸亞大」領取360萬元資優生，大部分是知名高中畢業，指名就是要唸亞洲大學。「亞大高額獎學金，看得到、領得到！」

來自桃園的楊孟鈞同學去年指考成績，本可進台大，卻選擇亞大財經法律系，領取360萬元獎學金，已在亞大唸了一學期，楊孟鈞說，亞大是所很有潛力、有氣質的國際化綜合大學，他沈浸其中、快樂學習，未來將利用這筆獎學金圓出國進修夢。

此外，2018大學博覽會今天登場，亞洲大學在攤位上設置健康檢查站，視光系架設眼睛角膜影像系統、眼睛專用顯微鏡-裂隙燈，幫助考生及家長評估眼睛淚液品質與數量，指導配戴隱形眼鏡正確觀念；心理系提供手機成癮諮詢，分享使用手機的正確觀念，現場詢問度高。