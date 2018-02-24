「用生命影響生命」宜蘭縣353名女童軍街頭暖心義賣

2018-02-24 12:39

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣353名女童軍今天下午1點將到縣內多處人潮聚集的景點進行餅乾糕餅街頭義賣，包含縣內10所國、高中、4所國小的學生，中道中學二年級的女童軍張可汶說，希望義賣所得可以幫助更多需要幫助的人。

宜蘭縣女童軍會今天辦理「2018女童軍世界懷念日」義賣募款活動，今年與財團法人蘭智社會福利基金會、宜蘭縣天主教靈醫會聖嘉民啟智中心與蘭田穀王合作，由3個單位提供雪花餅、餅乾和鳳梨酥等等讓353名女童軍前往街頭義賣，義賣所得將全數捐助給蘭智、聖嘉民和阿寶基金會等社福團體。

今天下午1點宜蘭縣內10所國、高中、4所國小共計353位女童軍將進行義賣活動，女童軍們帶著餅乾和糕餅，前往人潮聚集的宜蘭火車站、宜蘭幾米公園、中興文創園區、礁溪湯圍溝、羅東火車站、羅東轉運站及羅東中山公園等地義賣，

宜蘭縣女童軍會理事長曾秋香今天一早跟女童軍們一起整理物資，她說，世界懷念日是2月22日，為童軍運動創始人羅勃．貝登堡爵士與他的夫人奧麗芙．貝登堡女士的共同生日，每年懷念日期間，童軍們除了給予彼此祝福與感謝外，也共同為懷念日募款、義賣物品，並將所得款項捐助社福團體幫助弱勢。

「用生命影響生命。」曾秋香說，希望宜蘭縣女童軍會藉由義賣活動，讓參與的女童軍學生學習與社會大眾互動、激發潛能，並連結合作伙伴關係，互相學習、成長，分享愛與關懷，進而影響身旁所有人、促進社會和平。

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