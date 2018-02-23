福衛五號3個月拍完整個台灣 陳良基：世界創舉

2018-02-23 16:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕成果豐碩！福爾摩沙衛星五號已發射運行半年，歷經影像模糊風波，校正後以3個月高效率時間拍攝台灣全景，今科技部長陳良基率福衛五號團隊晉見總統蔡英文，並舉辦成果發表。陳良基指出，總統對此肯定，尤其3個月完成全台遙測取像，可以說是世界創舉，未來將持續累積研發實力，以每年發射一顆衛星為目標。

福衛五號造價56億，結合國內50多個團隊，歷經6年研發，百分之百均為台灣自製，於去年8月下旬成功升空，開啟5年遙測任務，但9月上旬卻傳出第一批拍攝影片模糊失焦問題，引起一陣熱議，後以溫度調控、地面影像處理還原等方式進行校正，終於達到應有水準。

陳良基今率隊前往總統府向蔡英文總統報告成果，並致贈一幅由福衛五號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像。陳良基說，總統對團隊自主研發表達肯定，團隊夜以繼日進行影像精準調校，並克服許多困難，以3個月高效率完成台灣全島影像，在全世界來說是個創舉，就連桃園的埤塘分布位置都非常清楚。

陳良基還說，團隊將繼續累積實力，自主研發期間已經能夠有自己的衛星電腦、飛控軟體、工程師可以操控、取像攝影技術也可以自己掌握，目標將來每年發射一顆衛星，希望藉此鼓勵更多年輕人追求太空夢，並且一起投入。

科技部資料顯示，到目前為止，福衛五號已經成功取得2300組影像，包括印尼度假勝地峇里島的阿貢火山去年底噴發後的災情監測；美國南加州文圖拉郡大火後災區影像；隸屬伊朗的巴拿馬籍郵輪桑吉號今年初沉船後，油污在東海擴散情形；山坡地濫墾監測等影像。

而福衛五號搭載的「先進電離層探測儀」科學酬載，可進行電離層觀測及地震前兆研究，每2天可合成一張全球電離層電漿參數分布圖，監控全球電離層變異性，並已於去年11月伊朗、伊拉克發生芮氏規模7.3前，捕獲電離層異常增加現象。

福五計畫主持人張和本也針對之前風波解釋，他表示經過嚴謹檢視，光學系統離焦是造成之前照片模糊光斑的主因，透過相關元件如準值儀調校、軌道操作及影像處理，衛星影像已符合各種應用需求。目前可透過福衛五號影像，預計9月起可支援國內汛期防災及減災作業，且包括美國、澳洲、日本、俄羅斯等國，都有購買福衛五號拍攝影像的意願。