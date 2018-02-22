全國首見！配合馬拉松 高雄前20大廠提前減排降載3天

高雄國際馬拉松路跑將於本週日登場，圖為過去警方交管賽事照片。（記者陳文嬋翻攝）

2018-02-22 22:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2018年高雄國際馬拉松路跑將於本週日登場，高雄市環保局全國首創配合馬拉松賽事今起提前啟動前20大廠減排、降載3天，一旦空品「紅害」加劇嚴重，將強制要求減排、降載2成，讓民眾運動上路，呼吸乾淨空氣。

寒流伴隨東北季風南下，夾帶中、北部境內污染物，加上高市呈現弱風，受限地形擴散不佳，造成污染物停留、累積，今空氣品質不良，橋頭等2個測站AQI指標達「紅害」，鳳山等5個測站AQI指標是橘色等級，對敏感族群不健康，環保署空品預報週六減緩，高市週日可望改善。

2018年高雄國際馬拉松路跑將於本週日在國家體育場及市區道路登場，全程馬拉松近42公里，橫跨左營、楠梓、梓官、三民及前金5區，市府環保局比照空品不良期間應變機制，今起要求前20大汽電共生廠減排、降載3天。

環保局表示，賽事範圍北高雄鄰近大社、仁武工業區，鎖定中石化大社廠、中纖高雄廠等，將加強查核石化工廠，賽事範圍南高雄沒有工廠，但營建工地有上百處，將加強查核工地、加油站等，要求增加灑水頻率，周邊道路加強洗街。

環保局指出，中鋼、中油、台電等部份機組停俥、降載、停產因應；台塑、長春石化等廠提高污染防制設備效率；三芳化工、光陽工業等調整排休，減少作業量；台船減少噴砂及噴漆作業等。

環保局估計，每日洗街至少200公里，連3日可達600公里，總計可減少總懸浮微粒（TSP）9噸、硫氧化物近34噸、氮氧化物24噸、揮發性有機物近2噸，賽事當天也會透過空品測站、沿線微型感測器，監測即時空品狀況。