花蓮地震看「台南經驗」 台南0206地震善款這麼運用

台南0206地震善款運用，以「同理心、多面向照顧、專案列管及公開透明」4大原則。（市府提供）

2018-02-21 12:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206花蓮地震善款引發關注，相較於2年前的「0206台南地震」，外界湧進善款高達43億餘元，台南市政府快速成立「0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會」，而15位委員中，其中8位包括3位災民代表、3位專業代表（律師、會計師、建築土木）及2位社會公正人士共同監督。

市府統計，至今年1月底，善款已支用23億餘元。其中包括死亡慰問金每人400萬元（另外中央原有法定的80萬及賑災基金會的20萬元，合計500萬元）、重傷慰問金每人50萬元、輕傷慰問金每人20萬元、微輕傷慰問金每人3萬元、受災戶慰問金每戶10萬元。

市府表示，善款以「同理心、多面向照顧、專案列管、公開透明」4大原則專款專用，管理及監督委員會持續定期召開，秉持公開透明、委員共同決議制來運作，讓每項計畫經委員會充分討論以及同意認可，每月善款收支也會公告於市政府及社會局網站。

市府表示，震災援助主要是對人的慰助，其次為房屋修復及財產損失補償，善用每一分錢，以受災戶照顧為第一優先，而且每筆善款運用都會上網公開，讓大眾一目了然，自地震發生以來，秉持1戶1案，全程陪伴，由社會局針對身心復原、就學等生活需求，持續支持協助。

在人的慰助方面，訂定22案計畫，包括15歲以下身故未獲保險理賠慰問金、醫療扶助、安家扶助方案、失依兒少教育費信託，以及4大保險補助等；持續執行中計畫有生活扶助及照顧服務補助、房屋租金補助、法律扶助等方案，支出金額合計6億2430萬元，執行率為96％。

災區維冠大樓、幸福大樓、大智市場已陸續開工重建；其中，維冠大樓善款總執行經費5.736億元，預計109年6月完工；幸福大樓善款總執行經費0.39億，預計108年4月完工；大智市場善款總執行經費1.374億元，預計109年4月完工。

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台南0206地震善款專款專用。（市府提供）

維冠大樓重建進度，預計109年完工，（記者洪瑞琴翻攝）

台南地震善款成立管理監督委員會，15位委員中包括災民代表，公開透明運作。（記者洪瑞琴攝）

台南0206地震善款專款專用，市政府每月公布開支情形。（擷自台南市政府官網）