超級粉絲！經歷4任總統 他17年拿福袋都搶頭香

2018-02-18 16:14

〔記者湯世名／彰化報導〕領福袋也有頭香哥！總統蔡英文今天大年初三到彰化市南瑤宮發送福袋，搶頭香的是來自台中市的袁明傳，這也是他連續第2年搶得小英發福袋頭香，更誇張的是，他從前總統李登輝時代即多次搶得總統發福袋頭香，歷任陳水扁、馬英九再到蔡英文，搶頭香的時間共長達17年，堪稱「總統級」粉絲。

「我昨天晚上10點半就來這裡等了！」今年51歲的袁明傳今天在蔡英文於彰化市南瑤宮發送福袋活動中搶得頭香，他還特地帶來過去與前總統李登輝、陳水扁、馬英九在過年期間發送福袋時的合照，驕傲的說自己是「總統級粉絲」。

住在台中市的袁明傳說，去年農曆年總統蔡英文在豐原慈濟宮發送福袋，他從前一晚9點半就到廟前廣場熬夜等候，果然順利搶得頭香，今年小英來彰化市南瑤宮，他從昨晚10點半就來南瑤宮廟埕廣場等候，也搶得頭香；不只如此，李登輝當總統的前3年，陳水扁當總統的前4年，以及馬英九8年總統期間，他都曾搶得頭香，算一算，總共歷4任總統，包括今年共已搶得頭香17年。

袁明傳說，蔡英文過去在擔任陸委會主委時，他就曾與她合照過，當時他即深信小英將來必擔當帶領國家重任，去年果然當選總統。

未婚的袁明傳說，他是小英的超級粉絲，希望搶頭香博得好彩頭，讓自己今年運勢旺旺來，並希望蔡總統繼續加油，帶領台灣邁向更美好的未來。